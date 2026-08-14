Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Wśród żałobników dawno niewidziany Adam Michnik i znani politycy

Andrzej Morozowski, znany i ceniony dziennikarz, który przez ostatnie lata był związany z TVN24, prowadził program publicystyczny "Tak jest", a widzowie doceniali jego dziennikarski kunszt. Dziennikarz zmarł po chorobie nowotworowej w wieku 69 lat. Pozostawił rodzinę: żonę Agatę i jedynego syna Jana oraz wielu przyjaciół i znajomych, którzy bardzo wspierali go w trudnych chwilach.

Zawodowo Morozowski związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego rozpoczęła ceremonia pogrzebowa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pogrzeb rozpoczął się o godz. 10.00. Jak przekazano w komunikacie dotyczącym uroczystość ostatniego pożegnania ta ma charakter otwarty i każdy, kto chciałby uczestniczyć w ostatniej drodze dziennikarza może go pożegnać. Jak podano Andrzej Morozowski nie zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Zdecydowano, że spocznie on na cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej, pod Warszawą.

Przyjaciele i koledzy żegnają Morozowskiego

Wśród żałobników, którzy przybyli pożegnać Andrzeja Morozowskiego nie zabrakło oczywiście jego przyjaciół z pracy. Przybyli m.in. Piotr Kraśko, Grzegorz Sianecki, Marta Gordziewicz, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik. Obecni są też: Edward Miszczak, ks. Kazimierz Sowa, który to przekazał smutną wiadomość o odejściu Morozowskiego, Tomasz Sekielski, który przed laty wraz z Andrzejem Morozowskim prowadził programy, a także senator Michał Kamiński, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, poseł Ryszard Petru oraz redaktor Adam Michnik.

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