Wyszło na jaw, jak przyjaciele z pracy nazywali Andrzeja Morozowskiego. To pokazuje ich wyjątkową relację

Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek, 14 sierpnia. Ostatnie pożegnanie rozpocznie na o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie (ul. Powązkowska 43/45). Uroczystości będą miały charakter otwarty i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którzy chcą go pożegnać. Pochowanie zaś odbędzie się na podwarszawskim cmentarzu w Pyrach i będzie miało charakter prywatny.

Wiadomość o śmierci dziennikarza wywołała ogromny smutek wielu osób ze świata mediów i polityki. Wszyscy wierzyli, że Morozowski pokona chorobę, z którą się mierzył. Kilka miesięcy temu widzowie TVN24 mogli zobaczyć dziennikarza w programie "Tak jest", w którym pojawił się po półrocznej przerwie. Wyznał wówczas, że zniknął z ekranów ponieważ zmagał się z chorobą: - Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – mówił wówczas. Niestety, los potoczył się inaczej.

Na łamach "Gazety Wyborczej" opublikowane zostały kondolencje po śmierci Morozowskiego. Dziennikarza pożegnali m.in. rodzina Walterów, czyli Bożena, Piotr i Sandra Walterowie, którzy napisali: - Andrzej Morozowski odszedł wspaniały dziennikarz, niezwykły człowiek, który długo walczył o każdy dzień życia. Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych.

Wielu dziennikarzy, a wśród nich Dominika Wielowieyska, Arleta Zalewska i Jakub Bojan, Marta Kuligowska, Katarzyna Kolenda-ZaleskaGrzegorz Kajdanowicz, Maciej Knapik, Edward Miszczak i Anna Cieślak, Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski, Justyna Dobrosz-Oracz. Jak napisali:

- 4 sierpnia 2026 roku odszedł Nasz Przyjaciel Andrzej Morozowski Człowiek wyjątkowy. Mądry, życzliwy, skromny. Wybitny dziennikarz. Pasjonat swojej pracy, dla którego etyka zawodu była najważniejszą wartością. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie Andrzeja Naszej Drogiej Przyjaciółce Agacie Nowakowskiej-Morozowskie Andrzej na zawsze będzie z nami.

Wzruszające pożegnanie Andrzeja Morozowskiego od przyjaciół z TVN24 i "Faktów" TVN

Andrzeja Morozowiskiego pożegnali także: Kierownictwo i Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej oraz Telewizyjna Agencja Informacyjna. Jedne z najbardziej poruszających słów pożegnania zawarli jednak przyjaciele z TVN24 i "Faktów" TVN, którzy w słowach pożegnania nazwali zmarłego ksywką, której używali w swoim gronie, co pokazuje jasno, jak piękna relacja ich łączyła:

Żegnamy Andrzeja Morozowskiego. Wybitnego dziennikarza, który współtworzył TVN24. Człowieka, który przez lata uczył nas, że nawet o najtrudniejszych sprawach można rozmawiać mądrze, uczciwie i z dystansem. Mistrza politycznej rozmowy, współautora programów, które na trwałe wpisały się w historię polskich mediów. Zapamiętamy Jego błyskotliwość, niekończącą się ciekawość świata, poczucie humoru i życzliwość. Zapamiętamy rozmowy, anegdoty, celne uwagi i obecność, która dla wielu z nas była czymś więcej niż codzienną współpracą. Andrzeju, Morozo, Nasz Przyjacielu będzie nam Cię bardzo brakowało. Agacie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia - napisali przyjaciele z TVN24 i "Faktów" TVN.

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