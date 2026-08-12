Donald Tusk na chwilę oderwał się od polityki, ogłaszając „Operację Zaćmienie” i prezentując zdjęcie z obserwacji rzadkiego zjawiska astronomicznego.

Minister finansów Andrzej Domański również wziął udział w tej "operacji", a uwagę internautów przykuły "wypasione" okulary, w których obaj politycy patrzyli w niebo.

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Donald Tusk w środowy wieczór pokazał w mediach społecznościowych, jak obserwował jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych tego roku. Premier zamieścił na platformie X zdjęcie w specjalnych okularach i opatrzył je krótkim komunikatem: „Zaczynamy Operację »Zaćmienie«”.

Patrząc na fotografię, można powiedzieć, że do „operacji” przygotował się jak należy. Szef rządu założył charakterystyczne okulary przeznaczone do bezpiecznego obserwowania Słońca. Zaćmienie oglądał także minister finansów Andrzej Domański, który również został sfotografowany w podobnych, efektownie wyglądających okularach. Nie ma jednak informacji, że obaj politycy obserwowali zjawisko w tym samym miejscu.

Donald Tusk rozpoczął „Operację Zaćmienie”

Za tajemniczo brzmiącą nazwą nie kryła się tym razem żadna nowa akcja rządu czy Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk nawiązał w ten sposób do częściowego zaćmienia Słońca, które można było obserwować nad Polską w środę, 12 sierpnia.

Zjawisko rozpoczęło się w różnych częściach kraju między godz. 19.10 a 19.18. W Warszawie początek przypadł około godz. 19.15, natomiast maksimum około godz. 20.03. W stolicy Księżyc zasłonił około 82 proc. tarczy Słońca.

Jeszcze bardziej spektakularny widok mieli mieszkańcy części zachodniej Polski. W Zielonej Górze faza zaćmienia wyniosła około 85 proc., natomiast w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Łodzi – około 84 proc. Najmniejszą część tarczy Słońca Księżyc zasłonił w Rzeszowie – około 58 proc.

Domański też oglądał zaćmienie. Politycy postawili na wypasione okulary

Nie tylko Donald Tusk postanowił uwiecznić wyjątkowe wydarzenie. Zaćmienie obserwował również minister finansów Andrzej Domański. Na zdjęciu polityk także pojawił się w specjalnych okularach ochronnych. I właśnie okulary mogą zwracać szczególną uwagę na fotografiach. Nie były jednak jedynie efektownym gadżetem. Zaćmienia Słońca nie wolno bezpiecznie obserwować gołym okiem, a zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Potrzebne są specjalne filtry przeznaczone do obserwacji Słońca.

Tusk i Domański pokazali się więc w środę w dość nietypowym jak na polityków wydaniu. Zamiast sejmowych ław, konferencji i dokumentów – spojrzenie w niebo i wypasione okulary do obserwacji zaćmienia.

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