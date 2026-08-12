Kasia Tusk znalazła polski „Dubaj”. Lil Masti może być zaskoczona

Katarzyna Tusk, po wpisie Gdyni na Listę UNESCO, podzieliła się nowym, intrygującym spojrzeniem na to "niedoceniane miasto Trójmiasta".

Podkreśla błyskawiczny rozwój Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym, nazywając ją "Dubajem Północy" ze względu na jej nowoczesne założenie.

Sprawdź, co dokładnie zachwyciło Tusk w historii miasta i dlaczego to właśnie teraz "nadchodzi jej czas" na prawdziwe uznanie!

Katarzyna Tusk o Gdyni. „Najbardziej niedoceniane miasto Trójmiasta”

Dubaj w ostatnich tygodniach wyjątkowo często przewija się w polskich mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą Lil Masti, która wraz z rodziną przeniosła się do Emiratów i chętnie pokazuje swoje nowe życie. Influencerka nie ukrywa też, że wiele rzeczy w Dubaju bardzo jej odpowiada.

Teraz określenie związane z Dubajem pojawiło się u Katarzyny Tusk. Tyle że córka premiera nie zachwycała się Emiratami. Jej „Dubajem Północy” okazała się… Gdynia.

Gdynia doczekała się wyjątkowego wyróżnienia. Pod koniec lipca jej modernistyczne centrum zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowokoreańskim Busan.

Nowy status miasta zwrócił uwagę Katarzyny Tusk. Na instagramowym profilu makelifeeasier_pl opublikowała serię relacji poświęconych Gdyni. Konto należy do córki premiera Donalda Tuska.

Nie ukrywała, że jej zdaniem miasto przez lata pozostawało trochę w cieniu pozostałych części Trójmiasta.

– Trzeba było UNESCO, żebyśmy w końcu zaczęli patrzeć na Gdynię trochę inaczej. To zdecydowanie najbardziej niedoceniane miasto Trójmiasta, ale teraz nadchodzi też jej czas. W lipcu modernistyczne centrum Gdyni trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I nie chodzi tu o jeden wyjątkowy budynek, ale o całe założenie miasta – napisała Katarzyna Tusk.

„Taki trochę Dubaj Północy”

W kolejnej relacji Tusk zwróciła uwagę na historię rozwoju Gdyni. Jeszcze na początku XX wieku była niewielką miejscowością, a w okresie międzywojennym w błyskawicznym tempie zmieniła się w nowoczesne miasto portowe.

Samo UNESCO podkreśla, że chronione dziś centrum powstało praktycznie od podstaw w latach 1926-1939. Eksperci uznali je za pionierski w skali światowej przykład wczesnego modernizmu.

Katarzyna Tusk ujęła historię miasta znacznie bardziej obrazowo.

– W 1920 roku mieszkało tu około 1200 osób. Niespełna dwie dekady później - już około 120 tysięcy (sto razy więcej mieszkańców w niecałe 20 lat!) Miasto budowano praktycznie od zera (taki trochę Dubaj Północy), według bardzo nowoczesnych, jak na tamte czasy, zasad. Szerokie ulice, dużo światła, funkcjonalność, modernistyczne kamienice i miasto otwierające się w stronę morza – napisała.

Autor: Make life easier/ X (Twitter)

Autor: Make life easier/ Instagram

Gdynia trafiła na listę UNESCO

Wpis nie dotyczy jednego gmachu czy zabytku. UNESCO doceniło całe modernistyczne założenie urbanistyczne centrum Gdyni: układ ulic, zabudowę oraz silny związek miasta z portem i morzem.

Gdyński samorząd podkreśla, że jest to pierwszy polski wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmujący modernistyczną architekturę całego zespołu urbanistycznego.

I wygląda na to, że decyzja UNESCO już przynosi jeden z oczekiwanych efektów – o architekturze i historii Gdyni znów zrobiło się głośno.

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