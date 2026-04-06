Co dziś robi Justyna Pochanke? Nagle zniknęła z mediów, postanowiła uciąć spekulacje

Justyna Pochanke odeszła z TVN w lipcu 2020 roku, rezygnując z prowadzenia "Faktów", co wywołało zaskoczenie i spekulacje.

W lipcu 2020 roku media obiegła informacja o zakończeniu współpracy Justyny Pochanke z Grupą TVN, co oznaczało jej odejście z prowadzenia "Faktów". Ta wiadomość wywołała spore zaskoczenie wśród telewidzów. Przez kolejne miesiące narosły liczne spekulacje dotyczące przyczyn tej decyzji. Dziennikarka nigdy publicznie nie odniosła się do tych doniesień, pozostawiając je bez komentarza.

Dopiero w 2021 roku dziennikarka udzieliła obszernego wywiadu tygodnikowi "Newsweek", w którym wyjaśniła motywy swojego odejścia z telewizji. W rozmowie z dziennikarką magazynu opowiedziała o swoim życiu po zniknięciu z ekranów.

- Dałam sobie drugie, zupełnie inne życie. Gdy odchodziłam z »Faktów«, napisałam do przyjaciół z telewizji: »Idę na długi spacer z psami. Do zobaczenia«. I można powiedzieć, że od roku rzeczywiście jestem na długim spacerze. Przeczytałam masę książek, przegadałam życie, Polskę i świat z moją rodziną. Wiele osób powie: nuda. OK, ale czasem nuda na własnych zasadach jest jak balsam - wyznała Justyna Pochanke.

Podkreśliła również, że ostatnie miesiące były dla niej czasem, który sobie podarowała, a "czas przestał ją gonić i zaczął cieszyć". Justyna Pochanke odniosła się także do krążących w mediach plotek na swój temat.

- Czytałam, że wybudowaliśmy dom w Marbelli i czuję się tam osamotniona i smutna. A także, że piszę książki - autobiografię i dla dzieci [...] Nie piszę, tylko czytam. Domu w Marbelli nie mam, choć mam swoje miejsce w Hiszpanii. Ale od dwóch lat nie wyjeżdżam, nie miałam i nie mam planów emigracyjnych - zaznaczyła w 2021 roku.

Kariera Justyny Pochanke

Justyna Pochanke rozpoczęła swoją karierę w TVN24 w 2001 roku. Trzy lata później objęła stanowisko prowadzącej główne wydanie "Faktów", a w 2008 roku rozpoczęła prowadzenie programu "Fakty po Faktach" dla TVN24. Jej praca w TVN została uhonorowana licznymi nagrodami dziennikarskimi, w tym tytułem Dziennikarza Roku, sześcioma Wiktorami i trzema Telekamerami.

Obecnie Justyna Pochanke konsekwentnie unika medialnego zgiełku i wydarzeń branżowych, w pełni oddając się spokojnemu życiu prywatnemu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Justyna Pochanke:

16

Sonda Czy Justyna Pochanke powinna wrócić do telewizji? Tak Nie Obojętne mi to