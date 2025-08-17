Córka Tomasza Kota podbija seriale! I już bez rodziców radzi sobie na planie

Serial TVN "Skazana" cieszył się taką popularnością, że powstał jego spin off - czyli nowy serial, skupiający się na rozwinięciu pobocznych wątków. Tak oto narodziła się produkcja "Pati" z Aleksandrą Adamską w tytułowej roli. W drugim sezonie serialu dorosłą już siostrę głównej bohaterki, Natalkę, zagrała Blanka Kot - prywatnie córka uwielbianego aktora, Tomasza Kota. Nastolatka ma szansę zrobić wielką karierę. Ma bowiem wszystko - talent, urodę i nazwisko, z którego może być dumna.
Kariera tuż przed maturą
Blanka Kot ma dopiero 18 lat. Po wakacjach zacznie naukę w czwartej klasie liceum. Do hitowego serialu trafiła dzięki castingowi.
Staram się nie myśleć o sobie źle i o tym, że jestem amatorką. Byłam bardzo szczęśliwa, że dostałam się do drugiego etapu castingu, a później dostałam rolę. Starałam się nie myśleć, że nie podołam. Czułam adrenalinę i byłam szczęśliwa, że wchodzę na plan z aktorami, którzy mają olbrzymie doświadczenie. Ola Adamska jest genialna
- powiedziała Blanka w "Dzień dobry TVN".
Bez mamy i taty na planie
Blanka zagrała wcześniej w serialu "Wielka woda" (Netflix). Wtedy jeszcze mama, operatorka filmowa, i tata, popularny aktor, Tomasz Kot byli z nią na planie. Tym razem dali córce dużo swobody.
Starałam się bardziej samodzielnie podejść do tego projektu. Kiedyś zawsze byłam na planie z rodzicami. Czuwali nade mną. Chociaż tak bardzo się nie "wtryniali", że tak powiem. Teraz chciałam podejść do projektu dorośle i być w nim samodzielna
- opowiedziała początkująca aktorka.
To gigantyczne wyzwanie i odpowiedzialność, bo "Pati" to serial już wręcz ikoniczny. Czułam, że nie mogę zawieść widzów, bo to już duża społeczność, która uwielbia ten serial. Ja też bardzo lubiłam "Pati"
- dodała młoda panna Kot.
Drugą część serialu "Pati" można oglądać od 27 czerwca na platformie HBO Max.