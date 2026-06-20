Byli najbardziej szokującą parą lat 80. Po czterech dekadach napisała o nim utwór. Co za tekst!

Małżeństwo Madonny i Seana Penna

Madonna wychodziła za mąż tylko dwa razy, a jej pierwszym wybrankiem był jeden z najsłynniejszych aktorów Hollywood Sean Penn. Ich drogi skrzyżowały się w styczniu 1985 roku, kiedy to spotkali się podczas kręcenia teledysku do kultowego dziś utworu „Material Girl”. Aktor był zachwycony energią i charyzmą początkującej wokalistki, która z każdym dniem zyskiwała coraz większą popularność. Osiem miesięcy po pierwszym spotkaniu, 16 sierpnia, para powiedziała sobie sakramentalne „tak” – był to jednocześnie dzień ich urodzin. Wokalistka kończyła wtedy 27 lat, a jej przyszły mąż – 25. Uroczystość weselna, na którą zaproszono między innymi wokalistkę Cher, nie przebiegła spokojnie. W trakcie ceremonii nad Malibu latały śmigłowce i bardzo głośno hałasowały. To było swoiste preludium do burzliwego związku pary.

Toksyczna relacja z aktorem

Amerykańska prasa rozpisywała się o wybuchowym związku najgłośniejszej pary w show-biznesie lat 80. Sean Penn miał poważne problemy z zaakceptowaniem sławy swojej żony, a jego gwałtowny charakter często dawał o sobie znać. Aktor często wdawał się w bójki z natarczywymi fotoreporterami, broniąc prywatności swojej i Madonny. Wkrótce zostali obwołani przez dziennikarzy „toksycznymi Pennami”. Co rusz pojawiały się informacje o domowych awanturach, choć gwiazda pop stanowczo odrzucała te plotki. Małżeństwo zakończyło się w 1989 roku, gdy artystka wydała na rynek swój słynny album „Like a Prayer”. Dwa lata później w słynnym filmie dokumentalnym „W łóżku z Madonną” artystka zadeklarowała, że był on najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Pomimo rozstania oboje wciąż utrzymują ze sobą dobry kontakt. Piosenkarka niedawno nagrała utwór na swój najnowszy album, który nawiązuje do tamtych chwil, czego dowodem jest tekst nagrania.

Współpraca z Martinem Garrixem. O czym mówi piosenka „Bizarre”?

Gwiazda wciąż myśli o premierze nowego albumu, po trudnym 2023 roku, kiedy to musiała przejść intensywne leczenie w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Tworzenie biograficznego obrazu skłoniło ją do spojrzenia wstecz na swoje dotychczasowe życie. Słynny holenderski producent Martin Garrix na jednym ze swoich koncertów zaprezentował owoce ich wspólnej pracy studyjnej. Piosenka „Bizarre” znajdzie się na nowej płycie wokalistki „Confessions II”, a tematyka nagrania ma opowiadać właśnie o burzliwej przeszłości w związku z Seanem Pennem.

Gwiazda filmowa, głębokie niebieskie oczy. W Hollywood jesteśmy idealną nagrodą. Jechał o wiele za szybko Shelby Cobra. To nie miało przetrwać. Miało przetrwać, miało przetrwać, miało przetrwać, miało przetrwać. (...) Tylko miłość może być tak dziwaczna - śpiewa Madonna w kawałku.

Słuchacze szybko domyślili się, o co chodzi, przypominając sobie, że Madonna w prezencie ślubnym wręczyła mężowi właśnie auto Shelby GT500.

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