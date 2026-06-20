W czerwcu paliwo ponownie tańsze! Sprawdź, ile zapłacisz za litr benzyny i diesla

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-20 8:22

W dniach 20 - 22 czerwca kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Minister Energii obniżył maksymalne ceny wszystkich najpopularniejszych rodzajów paliw. Największa zmiana widoczna jest w przypadku benzyny i oleju napędowego, choć spadki nie są duże. Nowe stawki będą obowiązywać do czasu publikacji kolejnego obwieszczenia.

Ręka pracownika stacji paliw w czerwonym uniformie, tankująca srebrny samochód zielonym pistoletem. Zdjęcie ilustruje obniżkę cen paliw w czerwcu i jak na naszym portalu informujemy, pozwala sprawdzić, ile zapłacisz za litr benzyny i diesla.
Autor: Pixabay.com

Paliwa ponownie tańsze. Nowe ceny obowiązują od soboty

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł. Oznacza to spadek ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem.

Zgodnie z najnowszymi stawkami maksymalnymi litr benzyny 95 kosztuje obecnie nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 – 6,61 zł, a oleju napędowego – 6,12 zł. Oznacza to kolejną obniżkę cen w porównaniu z piątkowymi limitami.

Jeszcze dzień wcześniej kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 6,00 zł za litr benzyny 95, 6,66 zł za benzynę 98 oraz 6,20 zł za litr diesla. Dla porównania, gdy system cen maksymalnych został wprowadzony 31 marca, limity wynosiły odpowiednio 6,16 zł, 6,76 zł i aż 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie dotyczące cen paliw ma zostać opublikowane w poniedziałek. Zawarte w nim stawki będą obowiązywać od wtorku.

Jak ustalane są ceny maksymalne paliw?

Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia dotyczące cen maksymalnych każdego dnia roboczego. Nowa stawka zaczyna obowiązywać dzień po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat zostanie wydany przed weekendem lub świętem, ustalone ceny pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego.

Przedsiębiorcom, którzy sprzedawaliby paliwo powyżej wyznaczonego limitu, grożą kary sięgające nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Wysokość ceny maksymalnej wyliczana jest na podstawie ustawowego wzoru. Uwzględnia on średnie krajowe ceny hurtowe paliw, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy na litr oraz podatek VAT.

W ubiegłym tygodniu opublikowano nowelizację przepisów przedłużającą obowiązywanie obniżonej stawki VAT na część paliw. Ministerstwo Finansów poinformowało jednocześnie, że nie planuje dalszego utrzymywania niższej akcyzy. W okresie od 16 do 30 czerwca kierowcy nadal korzystają z obniżonego VAT-u – z 23 do 8 proc. – a ceny na stacjach są regulowane poprzez codziennie ustalane limity maksymalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mechanizm ten będzie funkcjonował tak długo, jak długo utrzymana zostanie preferencyjna stawka VAT.

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