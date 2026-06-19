Wysiadła z auta na ekspresówce. Chwilę później doszło do dramatu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-06-19 19:22

Dramat na trasie S8 pod Warszawą. Kobieta, która zatrzymała swojego mercedesa na jednym z pasów ruchu i wysiadła z samochodu, została potrącona przez nadjeżdżającego busa. Na miejscu rozpoczęła się walka o jej życie. Konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kierowcy utknęli w korkach.

  • Do wypadku doszło na trasie S8 w pobliżu węzła Opacz w kierunku Warszawy.
  • Potrącona została kobieta, która wcześniej wysiadła z mercedesa.
  • Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a ratownicy prowadzili reanimację.

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Poważny wypadek na S8

W piątek na drodze ekspresowej S8 na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy kierująca mercedesem zatrzymała swój samochód na prawym, skrajnym pasie ruchu. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zdecydowała się na postój w tym miejscu. Kobieta wysiadła z pojazdu i znajdowała się już poza autem, gdy doszło do tragedii.

Według informacji przekazanych przez podkom. Rafała Markiewicza ze stołecznej policji, kobietę potrącił kierowca samochodu marki Iveco. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowana odniosła bardzo poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Ratownicy rozpoczęli intensywne działania, walcząc o życie kobiety.

Na trasie przez dłuższy czas trwała akcja ratunkowa. Ze względu na stan poszkodowanej podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna lądowała bezpośrednio na drodze ekspresowej, co wymagało częściowego wstrzymania ruchu. Funkcjonariusze sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy busa. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

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Akcja ratunkowa na drodze ekspresowej S8 z lądującym śmigłowcem LPR i wozami straży pożarnej oraz karetką pogotowia, gdzie ratownicy udzielają pomocy potrąconej kobiecie, która wysiadła z auta. Więcej o dramacie na naszym portalu.
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