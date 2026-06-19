Makabryczne odkrycie na Gocławiu. Zwłoki mężczyzny dryfowały w Balatonie!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-19 11:30

W piątkowy poranek, 19 czerwca, przypadkowy spacerowicz dokonał makabrycznego odkrycia w Parku nad Balatonem. W jeziorku dryfowały ludzkie zwłoki! Na miejsce natychmiast wezwano służby. Strażacy wyłowili ciało na brzeg. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratura. Co już wiadomo?

Warszawa Gocław. Zwłoki w Balatonie

Informacje o zwłokach wyłowionych z jeziorka Balaton potwierdziła policja. - Kilka minut po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby, która zauważyła kogoś w jeziorku. Straż pożarna wyłowiła zwłoki mężczyzny - przekazała nam podinsp. Joanna Węgrzyniak z KRP VII - Mężczyzna posiadał przy sobie dokument tożsamości. Tę tożsamość będziemy jeszcze potwierdzać - dodała.

Według danych zawartych na dokumencie, zmarły mężczyzna miał 49 lat.

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Policja wyjaśnia przyczyny śmierci mężczyzny

Na miejscu tragicznego zdarzenia policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce makabrycznego odkrycia i wykonują oględziny.

Policjanci będą ustalać, w jakich dokładnie okolicznościach mężczyzna znalazł się w wodzie oraz co doprowadziło do jego tragicznej śmierci. Niewykluczone, że decyzją prokuratora ciało 49-latka zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej i poddane sekcji zwłok.

Czerwony namiot strażacki na tle budynków mieszkalnych i kościoła na Gocławiu, symbolizujący tragiczne wydarzenie. W tle jeziorko Balaton, z którego wyłowiono zwłoki mężczyzny. Więcej o makabrycznym odkryciu przeczytasz na naszym portalu.
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