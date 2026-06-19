Makabryczne odkrycie na Gocławiu. Zwłoki mężczyzny dryfowały w Balatonie!

Warszawa Gocław. Zwłoki w Balatonie

Informacje o zwłokach wyłowionych z jeziorka Balaton potwierdziła policja. - Kilka minut po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby, która zauważyła kogoś w jeziorku. Straż pożarna wyłowiła zwłoki mężczyzny - przekazała nam podinsp. Joanna Węgrzyniak z KRP VII - Mężczyzna posiadał przy sobie dokument tożsamości. Tę tożsamość będziemy jeszcze potwierdzać - dodała.

Według danych zawartych na dokumencie, zmarły mężczyzna miał 49 lat.

Policja wyjaśnia przyczyny śmierci mężczyzny

Na miejscu tragicznego zdarzenia policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce makabrycznego odkrycia i wykonują oględziny.

Policjanci będą ustalać, w jakich dokładnie okolicznościach mężczyzna znalazł się w wodzie oraz co doprowadziło do jego tragicznej śmierci. Niewykluczone, że decyzją prokuratora ciało 49-latka zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej i poddane sekcji zwłok.

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