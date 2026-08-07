Gruźlica wśród przedszkolaków w Warszawie! Potwierdzono zakażenia, badania trwają

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-07 18:28

W jednym z przedszkoli na warszawskiej Białołęce wykryto gruźlicę. Najpierw chorobę stwierdzono u pracownicy placówki, później także u dziecka. Czworo dzieci przebywa obecnie w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid przekazał lekarzom listę 24 dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą. W przedszkolu przeprowadzono dezynfekcję i kontrole.

Chłopiec w zielonej koszulce siedzi z twarzą ukrytą w dłoniach. O zakażeniach gruźlicą w przedszkolu przeczytasz na SE.
Autor: Magnific/ Freepik.com

Gruźlica w przedszkolu na Białołęce. Czworo dzieci trafiło do szpitala

W jednym z przedszkoli na warszawskiej Białołęce wykryto gruźlicę. Najpierw chorobę stwierdzono u pracownicy placówki, później także u dziecka. Czworo dzieci przebywa obecnie w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid przekazał lekarzom listę 24 dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą. W przedszkolu przeprowadzono dezynfekcję i kontrole. Jak podaje WP abcZdrowie, chodzi o gruźlicę nieprątkującą. Dziecko, u którego potwierdzono zakażenie, przebywa teraz w szpitalu. U trójki kolejnych dzieci wykryto utajone zakażenie. Nie mają objawów i nie stanowią zagrożenia dla innych osób. Profilaktycznie otrzymują jednak leki przeciwprątkowe i przebywają w domach.

Sanepid sprawdza dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą

Sprawą zajmuje się sanepid, który prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przekazano listę 24 dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną. Do tej pory 12 dzieci zostało już przebadanych i wypisanych ze szpitala. Czworo przebywa obecnie na oddziale. Kolejne mają zostać przyjęte na badania w najbliższym czasie. W następnym etapie sanepid ma przygotować również listę dzieci, które miały rzadszy kontakt z osobą zakażoną. One także mają przejść diagnostykę.

Po wykryciu zakażenia w placówce rozpoczęto działania sanitarne. Zdezynfekowano sale, zabawki i inne pomieszczenia. Zaplanowano także dodatkowe ozonowanie i kolejną dezynfekcję. W przedszkolu odbyły się już dwie kontrole. Placówka nadal pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Przedszkole było czynne do 17 lipca w ramach wakacyjnego dyżuru.

W Polsce dzieci są obowiązkowo szczepione przeciw gruźlicy szczepionką BCG. Szczepienie podaje się w pierwszej dobie życia. Ma ono chronić przede wszystkim przed najcięższymi postaciami choroby, w tym gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Na razie nie ma informacji o kolejnych potwierdzonych przypadkach aktywnej gruźlicy wśród dzieci z tej placówki. Badania jednak nadal trwają.

Sonda
Kto opiekuje się dzieckiem, kiedy ty chodzisz do pracy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRUŹLICA
BIAŁOŁĘKA