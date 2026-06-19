Przylecieli do Polski na wieczór kawalerski, imprezę rozpoczęli od burdy w samolocie! Ich tłumaczenie zwala z nóg

Słowacy zrobili burdę w samolocie

Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 czerwca, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Według informacji przekazanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej załoga samolotu lecącego z Bratysławy miała poważny problem z zachowaniem czterech pasażerów. Obywatele Słowacji w wieku 30 i 31 lat pili własny alkohol, a także zachowywali się wulgarnie oraz agresywnie wobec innych pasażerów i personelu pokładowego. Panowie w głębokim poważaniu mieli też wykonywanie poleceń załogi oraz kapitana statku powietrznego.

Załoga nie miała innego wyjścia, by poskromić wstawionych mężczyzn. Wezwali na pomoc funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

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Mundurowi na początku pouczyli mężczyzn o obowiązku przestrzegania porządku prawnego oraz wykonywania poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Słowacy w rozmowie z funkcjonariuszami, stwierdzili, że... przylecieli do Polski na wieczór kawalerski i chcą się dobrze bawić!

- W wyniku interwencji, trzech z nich dobrowolnie opuściło pokład samolotu, wobec czwartego, który nie stosował się do poleceń i odmówił opuszczenia samolotu, funkcjonariusze byli zmuszeni zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, chwytów transportowych oraz kajdanek - przekazała mjr Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Za wybryki imprezowiczom przyjdzie słono zapłacić. Po doprowadzeniu zagranicznych mężczyzn do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej i przeprowadzeniu czynności, funkcjonariusze wręczyli całej czwórce mandaty karne gotówkowe w wysokości po 500 zł.

Po zakończeniu czynności panowie mogli już jechać dalej świętować wieczór kawalerski, biedniejsi o kilka stówek odo osoby.

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