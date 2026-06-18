Tak wygląda nowy pociąg PKP Intercity! Zajrzeliśmy do hybrydy, jakiej jeszcze w Polsce nie było

To jedna z najbardziej oczekiwanych premier taborowych na polskim rynku. W Instytucie Kolejnictwa w Żmigrodzie zademonstrowano nowoczesny zespół trakcyjny o napędzie hybrydowym, który powstał w zakładach nowosądeckiego NEWAG-u na zlecenie PKP Intercity. Zgodnie z zapowiedziami, w niedalekiej przyszłości to właśnie te maszyny zmienią oblicze podróżowania i umożliwią dojazd do regionów dotychczas odciętych od głównych szlaków kolejowych.

Pierwsze spotkanie z nowym pojazdem udowadnia, że mamy do czynienia z innowacyjną konstrukcją. Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz bryła prezentuje się niezwykle stylowo.

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Nowy pociąg dla PKP Intercity. Pierwsze wrażenie? Jest naprawdę dobrze

Podczas prezentacji dziennikarze mogli dokładnie przyjrzeć się wnętrzom, sprawdzić stanowisko maszynisty oraz obejrzeć z zewnątrz całą konstrukcję. Choć pociąg nadal wymaga kilku szlifów wykończeniowych, kierunek prac robi ogromne wrażenie. Pasażerów zachwyci przede wszystkim przestronność, a także jasne i nowoczesne wykończenie sprawiające, że wnętrze wydaje się znacznie większe, niż z początku mogłoby się wydawać.

Pozytywnie zaskakuje m.in. spora przestrzeń na nogi, odpowiednia szerokość korytarzy oraz świetna ergonomia, dzięki czemu nawet wielogodzinna jazda powinna upłynąć w komfortowych warunkach.

Całość urozmaicono estetycznymi, nowoczesnymi fotelami, obszernymi oknami oraz wstawkami imitującymi drewno. Mimo że pojazd wciąż znajduje się w fazie próbnej, wizualnie wygląda rewelacyjnie.

Hybryda PKP Intercity. Zajrzeliśmy do kabiny maszynisty

Zaglądając do kabiny sterowniczej, dostrzec można cyfrowe ekrany i innowacyjne pulpity do obsługi pojazdu. Miejsce pracy jest bardzo ergonomiczne i idealnie wpisuje się w standardy stosowane dotychczas w składach przewoźnika. Każda z nowych jednostek pomieści 178 pasażerów, którzy będą mieli do dyspozycji miejsca w pierwszej i drugiej klasie, obszar dla osób niepełnosprawnych, przedział rowerowy oraz nowoczesne wyświetlacze z systemem informacyjnym.

W standardzie znajdą się m.in. gniazda do zasilania elektroniki, klimatyzacja oraz automaty sprzedażowe oferujące przekąski i napoje. Klasycznego wagonu gastronomicznego jednak zabraknie, gdyż w sercu pociągu zainstalowano maszynownię.

Na odcinkach wyposażonych w zasilanie z sieci trakcyjnej pociąg rozwinie prędkość 160 km/h, natomiast na trasach niezelektryfikowanych pojedzie z maksymalną prędkością 120 km/h.

ZOBACZ ZDJĘCIA WNĘTRZA NOWEGO POCIĄGU PKP INTERCITY:

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Nowe pociągi PKP Intercity to koniec z wykluczeniem komunikacyjnym?

Szef PKP Intercity, Janusz Malinowski zaznaczył, że głównym celem wprowadzenia nowego taboru jest ułatwienie dojazdów z mniejszych ośrodków do aglomeracji.

– Te pociągi będą skierowane do obsługi małych i średnich miejscowości, aby te miejscowości połączyć z dużymi aglomeracjami. Będzie wiele miejscowości, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie, będzie mogło zostać włączonych w układ sieci kolejowej. Pociągi wejdą do eksploatacji w czerwcu przyszłego roku

Nowoczesne pojazdy wyjadą na takie trasy jak Łomża – Warszawa, Zamość – Warszawa czy Hrubieszów – Warszawa. Będą kursować także do Karpacza, ale na tym nie koniec nowości.

14 miejscowości do tej pory wykluczonych będzie obsługiwanych pociągami Intercity tym typem taboru. To: Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czarne, Człuchów, Kłobuck, Działoszyn, Rusiec Łódzki, Czaplinek, Ostrołęka, Wielbark, Chorzele, Łomża, Śniadowo i Wyszków

To inwestycja za 3,4 miliarda złotych

Zgodnie z umową, PKP Intercity otrzyma 35 tego typu hybryd, a koszt zamówienia wynosi aż 3,4 miliarda złotych. Innowacyjne konstrukcje będą mogły poruszać się zarówno po torach zasilanych prądem, jak i tych bez niego, dzięki czemu firma uniknie m.in. zmian lokomotyw na trasie.

Pierwszy pociąg może zabrać pasażerów w drogę w czerwcu 2027 roku.