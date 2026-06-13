Wielkie zmiany na kolei! Pasażerowie muszą to wiedzieć przed wakacjami 2026

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-13 21:40

Od niedzieli 14 czerwca zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy PKP. Pasażerowie dostaną więcej połączeń nad morze, w góry oraz na Mazury. PKP Intercity zapowiada 560 połączeń, czyli o 46 więcej niż w ubiegłe wakacje. Największą zmianą jest też powrót pociągów do Łomży po 33 latach przerwy.

Nowe połączenia PKP Intercity dla Warmii i Mazur
Autor: PKP Intercity/ Materiały prasowe

Nowy rozkład PKP od niedzieli. Więcej pociągów nad morze i powrót kolei do Łomży

Od niedzieli 14 czerwca pasażerów kolei czekają duże zmiany. W życie wchodzi wakacyjny rozkład jazdy PKP. Najważniejsze informacje są proste: będzie więcej pociągów nad morze, więcej połączeń na Mazury i w góry, a po 33 latach pociągi wrócą do Łomży. PKP Intercity zapowiada, że latem uruchomi łącznie 560 połączeń. To o 46 więcej niż w czasie poprzednich wakacji. Część pociągów pojedzie dalej niż zwykle, a na tory wrócą sezonowe składy do miejscowości wypoczynkowych.

Więcej połączeń nad morze w wakacje

Jedną z ważnych zmian będzie więcej pociągów nad Bałtyk. W wakacje łatwiej będzie dojechać m.in. do Ustki, Kołobrzegu, Świnoujścia i na Hel. Nowością jest bezpośrednie połączenie Pendolino z Bielska-Białej do Ustki. Pociąg pojedzie przez Katowice i Warszawę. Z Warszawy Centralnej do Ustki podróż ma trwać mniej niż pięć godzin. Latem pojawi się też druga para Pendolino do Kołobrzegu. Pociąg pojedzie z Zakopanego przez Kraków, Warszawę, Gdańsk i Gdynię. Pendolino z Warszawy pojedzie również dalej niż zwykle, bo nie tylko do Szczecina, ale aż do Świnoujścia. Więcej składów pojedzie też na Hel. Wśród nich znajdą się m.in. EIC Neptun z Krakowa przez Warszawę oraz EIC Jantar ze stolicy. Będą także tańsze połączenia, w tym TLK Wydmy, TLK Korsarz, IC Artus i IC Żeglarz.

Po 33 latach pociągi wrócą do Łomży. Mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z całorocznych połączeń

PKP zapowiada również ważne zmiany na północnym wschodzie kraju. Po 33 latach pociągi wrócą do Łomży. Mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z całorocznych składów kursujących na trasie Białystok–Olsztyn–Białystok. Chodzi o pociągi IC Omulew i IC Orzyc.

Więcej połączeń dostaną też pasażerowie na trasie Olsztyn–Giżycko–Białystok. Latem będzie ich sześć, czyli trzy razy więcej niż obecnie. Skróci się też czas przejazdu na części tras. Z Ełku do Olsztyna podróż ma trwać 1 godzinę i 38 minut, a z Giżycka do Olsztyna 1 godzinę i 14 minut. Zmiany obejmą także połączenia w góry. Do Zakopanego pojadą dodatkowe pociągi TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta. Częściej będzie też kursował TLK Planty między Krakowem a Wrocławiem przez Rybnik. Od 21 lipca pociągi IC San i IC Witos na trasie Warszawa–Przemyśl wrócą przez Rzeszów. Dzięki temu przejazd z Warszawy Centralnej do Rzeszowa ma zająć 3 godziny i 40 minut.

Będą też zmiany w połączeniach międzynarodowych. Od 26 czerwca wróci Adriatic Express. Latem pojedzie sześć razy w tygodniu. Nowością będzie wagon do słoweńskiego Kopru. Kraków zyska natomiast kolejne połączenie do Pragi, czyli IC Olza. Nowy rozkład ma ułatwić wakacyjne podróże. Największy nacisk położono na kierunki turystyczne: morze, góry, Mazury i połączenia międzynarodowe.

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