Wiadra, kosze, a nawet taczki pełen grzybów! Sezon na grzybobranie w pełni!

Sezon grzybowy rozpoczęty. Grzybiarze chwalą się swoimi zdobyczami
Sezon grzybowy, choć najczęściej kojarzony z jesienią, w rzeczywistości rozpoczyna się już od wczesnego lata, a pierwsze okazy pojawiają się w lasach po obfitych opadach deszczu i ciepłych dniach. Lipiec, jeśli tylko sprzyja mu wilgotna pogoda, może być szczególnie owocny dla grzybiarzy. W tym miesiącu w lasach najczęściej można spotkać takie gatunki jak szlachetne prawdziwki (borowiki szlachetne), cenione za swój wyjątkowy smak, żółciutkie i aromatyczne kurki (pieprzniki jadalne), które często rosną w dużych grupach, popularne podgrzybki, a także różnorodne koźlarze (np. czerwone, babki) oraz maślaki, zwłaszcza w lasach iglastych.
W mediach społecznościowych nie brakuje grzybiarzy, którzy chętnie dzielą się zdjęciami swoich leśnych zdobyczy. Na facebokowej stronie Grzybiarzwlesie pasjonat zbierania grzybów z Wielkopolski pokazał swoje znaleziska z 20 lipca. To trzy pełne kosze przeróżnych grzybów oraz… poroże jelenia! Po wpisami pana Damiana kolejni grzybiarze publikowali swoje tegoroczne większe i mniejsze "osiągnięcia".
Nie zawsze są to pełne kosze. Czasami są to wiadra, foliowe reklamówki czy po prostu ręce pełne grzybów. A mieszkaniec Chłopkowa w gminie Platerów na Mazowszu wyjechał z lasu nawet z wypełnioną po brzegi grzybami... taczką!
Tam nie zbieraj grzybów!
Wybierając się na grzybobranie, warto pamiętać, że grzyby w polskich lasach można zbierać za darmo i w zasadzie bez ograniczeń, jednak nie można robić tego wszędzie. „Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe” - przypominają Lasy Państwowe.
Za zbiór w tych miejscach grozi mandat w wysokości do 500 zł. Do tego dochodzą też kary sięgające nawet 5000 zł, które są nakładane przez sąd za niszczenie runa leśnego lub zrywanie gatunków chronionych.
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Zasady bezpiecznego grzybobrania
Jak co roku, policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania. Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie się do każdej wyprawy. Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa opublikowanych przez mazowiecką policję:
- O swoich planach informuj bliskich (przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić)
- Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe, nie wybieraj się do lasu samotnie
- Staraj się do lasu wychodzić w grupie (w grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy)
- Zwracaj uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia (zapamiętaj szczegóły, które mogą pomóc ci znaleźć drogę powrotną, takie jak numerowane słupki leśne)
- Wybieraj znane miejsca i staraj się nie schodzić z leśnych dróg oraz oznakowanych ścieżek
- Ubierz się odpowiednio (wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem)
- Zawsze miej przy sobie telefon komórkowy (przed wyprawą upewnij się, że telefon jest naładowany!)
- Szczególną uwagę zwracaj na dzieci i osoby starsze (jeśli na grzybobranie zabierasz dzieci lub osoby starsze, nie spuszczaj ich z oczu - chwila nieuwagi może skończyć się zagubieniem. Warto takie osoby wyposażyć w urządzenia z GPS np. opaski)
- Zbieraj tylko grzyby, które dobrze znasz (jeśli nie jesteś pewien, czy dany grzyb jest jadalny, lepiej go nie zbierać!)
Co ważne, jeśli zabłądzisz w lesie, nie zwlekaj z powiadomieniem Policji! Staraj się dojść do najbliższej drogi, ponieważ wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Jeśli sam odnajdziesz drogę do domu, natychmiast powiadom o tym Policję. To oszczędzi czas i zaangażowanie wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.