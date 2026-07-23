Wiadra, kosze, a nawet taczki pełen grzybów! Sezon na grzybobranie w pełni!

Sezon grzybowy rozpoczęty. Grzybiarze chwalą się swoimi zdobyczami

Sezon grzybowy, choć najczęściej kojarzony z jesienią, w rzeczywistości rozpoczyna się już od wczesnego lata, a pierwsze okazy pojawiają się w lasach po obfitych opadach deszczu i ciepłych dniach. Lipiec, jeśli tylko sprzyja mu wilgotna pogoda, może być szczególnie owocny dla grzybiarzy. W tym miesiącu w lasach najczęściej można spotkać takie gatunki jak szlachetne prawdziwki (borowiki szlachetne), cenione za swój wyjątkowy smak, żółciutkie i aromatyczne kurki (pieprzniki jadalne), które często rosną w dużych grupach, popularne podgrzybki, a także różnorodne koźlarze (np. czerwone, babki) oraz maślaki, zwłaszcza w lasach iglastych.

W mediach społecznościowych nie brakuje grzybiarzy, którzy chętnie dzielą się zdjęciami swoich leśnych zdobyczy. Na facebokowej stronie Grzybiarzwlesie pasjonat zbierania grzybów z Wielkopolski pokazał swoje znaleziska z 20 lipca. To trzy pełne kosze przeróżnych grzybów oraz… poroże jelenia! Po wpisami pana Damiana kolejni grzybiarze publikowali swoje tegoroczne większe i mniejsze "osiągnięcia".

Nie zawsze są to pełne kosze. Czasami są to wiadra, foliowe reklamówki czy po prostu ręce pełne grzybów. A mieszkaniec Chłopkowa w gminie Platerów na Mazowszu wyjechał z lasu nawet z wypełnioną po brzegi grzybami... taczką!

Tam nie zbieraj grzybów!

Wybierając się na grzybobranie, warto pamiętać, że grzyby w polskich lasach można zbierać za darmo i w zasadzie bez ograniczeń, jednak nie można robić tego wszędzie. „Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe” - przypominają Lasy Państwowe.

Za zbiór w tych miejscach grozi mandat w wysokości do 500 zł. Do tego dochodzą też kary sięgające nawet 5000 zł, które są nakładane przez sąd za niszczenie runa leśnego lub zrywanie gatunków chronionych.

Zasady bezpiecznego grzybobrania

Jak co roku, policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania. Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie się do każdej wyprawy. Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa opublikowanych przez mazowiecką policję:

O swoich planach informuj bliskich (przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić)

(przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić) Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe, nie wybieraj się do lasu samotnie

Staraj się do lasu wychodzić w grupie (w grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy)

(w grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy) Zwracaj uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia (zapamiętaj szczegóły, które mogą pomóc ci znaleźć drogę powrotną, takie jak numerowane słupki leśne)

(zapamiętaj szczegóły, które mogą pomóc ci znaleźć drogę powrotną, takie jak numerowane słupki leśne) Wybieraj znane miejsca i staraj się nie schodzić z leśnych dróg oraz oznakowanych ścieżek

Ubierz się odpowiednio (wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem)

(wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem) Zawsze miej przy sobie telefon komórkowy (przed wyprawą upewnij się, że telefon jest naładowany!)

(przed wyprawą upewnij się, że telefon jest naładowany!) Szczególną uwagę zwracaj na dzieci i osoby starsze (jeśli na grzybobranie zabierasz dzieci lub osoby starsze, nie spuszczaj ich z oczu - chwila nieuwagi może skończyć się zagubieniem. Warto takie osoby wyposażyć w urządzenia z GPS np. opaski)

(jeśli na grzybobranie zabierasz dzieci lub osoby starsze, nie spuszczaj ich z oczu - chwila nieuwagi może skończyć się zagubieniem. Warto takie osoby wyposażyć w urządzenia z GPS np. opaski) Zbieraj tylko grzyby, które dobrze znasz (jeśli nie jesteś pewien, czy dany grzyb jest jadalny, lepiej go nie zbierać!)

Co ważne, jeśli zabłądzisz w lesie, nie zwlekaj z powiadomieniem Policji! Staraj się dojść do najbliższej drogi, ponieważ wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Jeśli sam odnajdziesz drogę do domu, natychmiast powiadom o tym Policję. To oszczędzi czas i zaangażowanie wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Autor: Policja.pl/ Materiały prasowe

Czy warto jeść grzyby?