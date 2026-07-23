Przełom dla pasażerów na Mazowszu. Wielki powrót pociągów po kilkunastu latach

Pociągi pasażerskie wracają na „eSeŁkę”

Dla osób podróżujących transportem zbiorowym to doskonałe informacje. W środę, 22 lipca władze Polskich Linii Kolejowych S.A. oficjalnie potwierdziły zawarcie kontraktu dotyczącego gruntownej przebudowy linii kolejowej nr 12 na fragmencie łączącym Skierniewice z Czachówkiem Wschodnim. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na około 1 miliard 199 milionów złotych netto, co daje kwotę rzędu 1 miliarda 475 milionów złotych brutto.

Dzięki tym gigantycznym nakładom finansowym, na popularną w regionie „eSeŁkę” po wieloletniej przerwie wrócą składy pasażerskie. Warto przypomnieć, że regularny ruch pociągów osobowych na części tej trasy zamarł w 2010 roku.

Kompleksowe prace obejmą około 64-kilometrowy odcinek między Skierniewicami a Czachówkiem Wschodnim, co w znaczący sposób podniesie jakość całej infrastruktury. Budowlańcy wymienią tory, sieć trakcyjną oraz rozjazdy. Powstanie również zupełnie nowa nastawnia. Projekt zakłada ponadto przebudowę trzech stacji, odtworzenie sześciu przystanków dla podróżnych oraz modernizację łącznie 87 różnego rodzaju obiektów inżynieryjnych.

Zmodernizowane zostaną następujące stacje znajdujące się w granicach województwa mazowieckiego:

Puszcza Mariańska ,

, Mszczonów (gdzie wybudowane zostaną dwa nowoczesne perony z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, ścieżkami dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz bezkolizyjnym przejściem podziemnym. Zmiany dotkną także wiaduktu kolejowego zlokalizowanego nad ulicą Piekarską),

(gdzie wybudowane zostaną dwa nowoczesne perony z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, ścieżkami dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz bezkolizyjnym przejściem podziemnym. Zmiany dotkną także wiaduktu kolejowego zlokalizowanego nad ulicą Piekarską), Tarczyn.

Dodatkowo podróżni będą mogli korzystać z odnowionych lub zupełnie nowych przystanków w miejscowościach: Długokąty, Grabce, Grzegorzewice, Jeżewice, Gąski oraz Prażmów. Zostaną one w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w ławki, wiaty, oświetlenie oraz elektroniczne tablice informacyjne.

4

Nowy most nad Rawką dla szybszych pociągów

Jednym z najistotniejszych etapów tej inwestycji będzie wzniesienie nowoczesnego mostu kolejowego przeprawiającego przez rzekę Rawkę. Dotychczasowa przeprawa zostanie wyburzona, a w jej miejscu pojawią się dwie osobne konstrukcje obsługujące poszczególne tory. Nowy, stalowy most kratownicowy o długości ponad 51 metrów i szerokości około 16 metrów spełni restrykcyjne normy nośności, umożliwiając pociągom rozwijanie wyższych prędkości. Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby nie blokować naturalnych korytarzy migracyjnych dla dzikiej zwierzyny.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak, przebudowa linii nr 12 ma kluczowe znaczenie zarówno dla regionu łódzkiego, jak i mazowieckiego. Inwestycja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom i będzie stanowiła mocny impuls dla transportu i gospodarki, wzmacniając alternatywną trasę kolejową obsługującą aglomerację warszawską.

Z kolei Marcin Mochocki, dyrektor ds. inwestycji w PKP PLK, przypomniał, że to już drugi duży kontrakt dotyczący tej linii. Na początku lipca podpisano umowę na fragment Czachówek Wschodni – Pilawa, który uwzględnia również budowę nowej przeprawy przez Wisłę w Górze Kalwarii. Łączny budżet obu inwestycji zamyka się w gigantycznej kwocie około 2,7 mld zł, co stanowi fundament do budowy nowoczesnej kolei w centralnej Polsce, łącząc powrót ruchu pasażerskiego z usprawnieniem towarowej obwodnicy stolicy.

Finalizacja wszystkich prac sprawi, że zarówno pociągi pasażerskie, jak i towarowe będą mogły mknąć po nowych torach z prędkością sięgającą 120 km/h.

Ekipy budowlane mają pojawić się na placu budowy już w sierpniu 2026 roku. Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano natomiast na grudzień 2029 roku.