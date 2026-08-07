Trzy siostry zaginęły w Warszawie. Niespodziewany finał poszukiwań nastolatek

Finał poszukiwań zaginionych sióstr z Warszawy. Odnalazły się w Niemczech

Akcja poszukiwawcza trzech Afganek zakończona szczęśliwie. Nastolatki przebywają na terytorium Niemiec, a służby potwierdziły, że nic im nie zagraża. Zaginięcie sióstr miało miejsce 1 sierpnia, kiedy to po godzinie 18:00 dziewczyny wyszły z mieszkania przy ulicy Rudnickiego w Warszawie. Przed godziną 21:00 zauważono je w rejonie przystanku tramwajowego na ulicy Broniewskiego. Wcześniej widziano je podczas zakupów w markecie. Sytuacja była bardzo niepokojąca, bo zaginione opuściły dom bez dokumentów i telefonów.

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Nowe dowody w sprawie. Dziewczęta wyjechały z Polski

Policjanci udostępnili wizerunki nastolatek, prosząc o wszelkie wskazówki, które mogłyby pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Z biegiem czasu śledczy trafili na ślad sugerujący wyjazd za granicę. W tym momencie do akcji dołączyli niemieccy funkcjonariusze, a współpraca międzynarodowa doprowadziła do znalezienia zaginionych na terytorium Niemiec. Z przekazanych komunikatów wynika, że wszystkie trzy siostry są całe i zdrowe.

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