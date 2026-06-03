Wyłowili gigantycznego suma, legendę warszawskiego jeziorka. Żywą rybę wrzucili do bagażnika! Zatrzymany 57-latek

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-03 9:23

Ta sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością. W piątek, 29 maja, nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu, rozegrały się dramatyczne sceny. Wędkarze wyłowili ogromnego suma, a później żywą jeszcze rybę wrzucili do bagażnika auta, skazując na śmierć w męczarniach. Do bulwersującej sprawy odniosła się policja. Zatrzymany został 57-latek.

Wyłowili wielkiego suma ze zbiornika w Warszawie

i

Autor: Dariusz Kowalczyk Wikipedia / deZeZed Twitter (kółeczko 1) / MrMoonDragon Facebook (kółeczko 2)/ CC BY-SA 4.0

Warszawa Gocław. Wyłowili gigantycznego suma - "symbol" jeziorka Balaton

Miał 182 cm. W jeziorku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu, według szacunków, mieszkał od ponad dwóch dekad. Sum-gigant. Legenda, o złowieniu której marzył niejeden wędkarz. Jego kres nastał w piątek, 29 maja, gdy skonał w męczarniach z rąk człowieka. To prawdziwy, wędkarski skandal roku. Dzięki nagraniom świadków, opublikowanym w mediach społecznościowych, ta bulwersująca sprawa odbiła się szerokim echem w sieci.

Choć wiele osób gratulowało wędkarzom zaskakującego połowu, znaczna część komentarzy koncentrowała się barbarzyństwie, którego dokonano oraz na fakcie, że do połowu doszło w trwającym jeszcze okresie ochronnym suma.

Polecany artykuł:

Wyłowili rybę-giganta z jeziora w Warszawie. Internauci oburzeni

Co wydarzyło się 29 maja nad Balatonem?

Z nagrań i relacji świadków wynika, że jeden z wędkarzy nagle poczuł branie życia. Wiedział, że z brzegu nie uda mu się wciągnąć potężnej ryby. Albo straci rybę, albo ryba wciągnie go do wody. Wędkarze wypożyczyli więc z pobliskiej stacji rowerek wodny! Na nagraniach widać, jak potężny sum dosłownie holuje plastikowy rowerek do brzegu. W tym czasie wokół zbiornika zdążył zgromadzić się już tłum gapiów. Na ich oczach potężna ryba została wyciągnięta na pomost i zmierzona. Wtedy, wydawać by się mogło zwyczajny połów, zamienił się w dramat. Zamiast wypuścić zdobycz z powrotem do wody, wędkarze zapakowali żywą jeszcze rybę do bagażnika auta i odjechali!

Na nic zdały się krzyki i uwagi gapiów, próbujących ich powstrzymać. Tłumaczenie, że to nielegalne, że tak nie można, że trwa okres lęgowy tego gatunku.

Gdy nagrania ze zdarzenia trafiły do sieci, na lokalnych grupach w mediach społecznościowych wybuchła furia. Część mieszkańców stolicy domagała się natychmiastowego ścigania sprawców bestialstwa. "To barbarzyństwo!" - pisali oburzeni internauci.

Z drugiej strony głos zabrała druga grupa, niemniej liczna, która w "usunięciu" suma z jeziorka widzi wręcz wybawienie. Ich zdaniem gigantyczny sum był zagrożeniem zarówno dla innych mieszkańców akwenu, jak i ludzi.

Policja zatrzymała 57-latka

Do szokującej sprawy odniosła się południowopraska policja. - Natychmiast po pojawieniu się doniesień medialnych na temat wyłowienia z jeziorka na Gocławiu suma, policjanci z komendy przy ulicy Grenadierów podjęli czynności i ustalenia dotyczące tego zdarzenia. Bardzo szybko wytypowali mężczyznę, który najprawdopodobniej ma bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Niedługo później 57-letni obywatel Ukrainy był już zatrzymany - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Jak dodała, teraz policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego dokładnie wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia i grom

Polecany artykuł:

Prawniczka zabiła Igora. W sądzie broniła jej matka ofiary! Szokujące sceny. "Z…
Polscy wędkarze złowili suma giganta o długości 292 cm. To nowy rekord świata!
Galeria zdjęć 6
Wędkarze zamiast ryby złowili egzotycznego żółwia
Quiz o ekologii. Niektóre odpowiedzi mogą cię zszokować!
Pytanie 1 z 12
Najwięcej CO2 powstanie przy...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA GOCŁAW
SUM