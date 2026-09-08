Kierowcy będą zachwyceni! Nowy lokal przy S7 pod Warszawą. Będą darmowe kanapki

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-09-08 17:00

To może być jeden z najbardziej apetycznych przystanków przy S7. Już w czwartek (10 września) w Radzyminie rusza nowe Drive Thru Popeyes. Na pierwszych gości czeka nie tylko słynny chrupiący kurczak, ale też 50 darmowych kanapek i dodatkowe niespodzianki.

Kierowcy podróżujący trasą S7 zyskają nowy punkt na kulinarnej mapie Mazowsza. W czwartek, 10 września o godz. 10, w Radzyminie zostanie otwarte nowe Drive Thru Popeyes. Będzie to 10. lokal marki w województwie mazowieckim i 46. w Polsce.

Popeyes przy S7. Na otwarcie darmowe kanapki

Z okazji otwarcia marka przygotowała dla pierwszych gości specjalną niespodziankę. Rozdanych zostanie 50 darmowych Chicken Sandwichy. Pula zostanie podzielona na dwie części. 25 pierwszych osób w kolejce Drive Thru oraz 25 pierwszych gości czekających pieszo przed wejściem otrzyma flagową kanapkę za darmo. To jednak nie koniec atrakcji!

Pierwszych 100 osób, które złożą zamówienie, dostanie w prezencie puszkę Pepsi Zero. Z kolei pierwszych 100 kierowców otrzyma limitowany zapach samochodowy w kształcie brand hero Poppy. Na miejscu pojawią się także hostessy rozdające zmywalne tatuaże, naklejki i przypinki. Chętni będą mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie aparatem Instax.

Chrupiący kurczak wprost do samochodu

Nowy lokal powstał z myślą przede wszystkim o osobach będących w trasie.

Popeyes stawia na charakterystyczny smak inspirowany kuchnią Luizjany. Kurczak jest marynowany przez 12 godzin w mieszance przypraw Cajun, następnie ręcznie panierowany i smażony tuż przed wydaniem. Marka przekonuje, że właśnie dzięki temu mięso pozostaje soczyste, a panierka jest charakterystycznie chrupiąca.

Dla kierowców przygotowano także rozwiązanie, które ma ułatwić jedzenie w samochodzie. Chicken in da Cup to zestaw podawany w poręcznym kubku, który można umieścić w samochodowym uchwycie.

„Każdy zjazd w Radzyminie będzie smakować ciekawiej”

Wierzymy, że Drive Thru w Radzyminie będzie idealnym przystankiem, bo nic tak nie poprawia humoru w podróży, jak dobre jedzenie. Serdecznie zapraszamy zarówno kierowców, jak i mieszkańców Radzymina oraz okolicznych miejscowości, aby osobiście przekonali się, jak smakuje nasza nowoorleańska kuchnia − mówi Kamila Węcka, marketing manager Popeyes Polska.

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