Dwa zabójstwa, jeden podejrzany. Elnur A. zostaje za kratami

Elnur A. spędzi kolejne miesiące w areszcie. Jest decyzja sądu

Decyzja o dalszej izolacji Elnura A. zapadła we wtorek, 8 września. Jak donosi „Fakt”, zajmujący się sprawą sąd w Lublinie przedłużył tymczasowe aresztowanie Gruzina o kolejne trzy miesiące. Postanowienie nie jest prawomocne, dlatego podejrzany i jego obrońca mogą wnieść zażalenie.

Póki co wiele wskazuje na to, że 36-latek za kratkami pobędzie co najmniej do 15 grudnia br.

Za taką decyzją sądu ma stać uzasadnione ryzyko ukrycia się lub ucieczki obcokrajowca. Tym samym zwyciężyła argumentacja prokuratury, która obawiała się matactwa ze strony Elnura A. Oskarżonemu nie pomagał również fakt, że nie miał on stałego miejsca zamieszkania.

W rozmowie z dziennikarzami sędzia Marta Śmiech stwierdziła, że zgromadzony dotąd materiał wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanego czynu. Nie oznacza to jednak przesądzenia jego winy.

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To on dokonał egzekucji wrogów reżimu?

Elnur A. jest oskarżony o brutalne zamordowanie w biały dzień 44-letniego Roberta Kuzowkowa, znanego w Polsce ps. Siemion Skriepiecki. Do zabójstwa doszło 15 czerwca br., na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Według ustaleń prokuratury napastnik oddał w kierunku 44-latka aż pięć strzałów z broni palnej. Artysta zginął na miejscu.

Zdaniem śledczych zamachowiec najpierw dwukrotnie strzelił do ofiary, a po jego upadku podszedł bliżej i oddał kolejne strzały. Na miejscu zabezpieczono łuski, pocisk oraz przedmioty należące do Kuzowkowa. Charakter zbrodni od początku wskazywał na zaplanowaną egzekucję, a nie przypadkowy konflikt lub napad rabunkowy.

Robert Kuzowkow był rosyjskim artystą i satyrykiem, który publicznie krytykował dyktatorskie reżimy Władimira Putina, wraz z jego watażką Ramzanem Kadyrowem, oraz Aleksandra Łukaszenki. Opozycjonista uciekł do Polski jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, w 2021 r.

Jest drugi zarzut o zabójstwo

To nie koniec problemów Gruzina, ponieważ w międzyczasie usłyszał on drugi zarzut dot. zabójstwa, do którego doszło na warszawskiej Woli, w marcu 2022 r. Potwierdził to rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antonii Skiba.

Prokuratura na razie nie ujawnia dokładnego przebiegu zbrodni z 2022 roku, rodzaju zgromadzonych dowodów ani stanowiska podejrzanego wobec nowego zarzutu.

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Elnur A. nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie

Podczas pierwszego przesłuchania 36-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Przed sądem, który rozpoznawał pierwszy wniosek o areszt, nadal nie przyznawał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Ich treść nie została ujawniona ze względu na dobro postępowania.

Dochodzenie może potrwać wiele miesięcy. Jego kierunek będzie zależał także od wyników ekspertyz, dalszej analizy danych telekomunikacyjnych oraz ustaleń dotyczących przemieszczania się Elnura A. przed i po zabójstwie.

Elnur A. jest obecnie podejrzany o dwa zabójstwa. Każdy z zarzucanych mu czynów może być zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Samo przedstawienie zarzutów nie oznacza jednak stwierdzenia winy.