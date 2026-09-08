Cwaniak od BLIK-ów wpadł na gorącym uczynku. Krążył po bankomatach, wpadł podczas wypłaty

25-latek wpadł przy bankomacie.

Miał przy sobie 7300 zł i telefon.

Usłyszał cztery zarzuty i trafił do aresztu.

Socjotechnika, wyłudzenia „na blika” – Iwona Prószyńska

Nerwowe zachowanie zdradziło oszusta

Mokotowscy kryminalni dostali informację o mężczyźnie, który miał wypłacać pieniądze pochodzące z przestępstwa. Rozpoczęli obserwację jednego z bankomatów. Wkrótce pojawił się tam młody mężczyzna odpowiadający rysopisowi. Cwaniak nerwowo się rozglądał, przeliczał gotówkę, wrzucił ją do plecaka i odjechał taksówką. Policjanci ruszyli za nim.

Kurs po bankomatach

Funkcjonariusze obserwowali 25-latka, gdy kierował się do kolejnych bankomatów. Nie stracili go z pola widzenia. Podczas następnej wypłaty wkroczyli do akcji i zatrzymali go na gorącym uczynku. Przy mężczyźnie znaleźli telefon oraz 7300 złotych.

Cztery zarzuty i trzy miesiące za kratami

Policjanci ustalili, że 25-latek miał otrzymywać przez komunikator specjalne kody umożliwiające wypłatę pieniędzy z bankomatów. Po wypłaceniu gotówki przekazywał ją dalej. Pieniądze pochodziły od osób oszukiwanych wcześniej przez sprawców podających się między innymi za pracowników banków.

Zebrany materiał pozwolił przedstawić 25-latkowi cztery zarzuty oszustwa dotyczące wypłat łącznie 6300 zł na szkodę kilku osób. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 25-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, gdzie będzie miał czas na przemyślenie swojego zachowania.

Policjanci przypominają przy okazji, że prawdziwy pracownik banku nie poprosi przez telefon o kod BLIK, hasło do konta ani przelew pieniędzy na „bezpieczne konto”. W przypadku podejrzanego telefonu najlepiej się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić do banku na oficjalny numer.