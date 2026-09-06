Julia Wieniawa w kryształowym czepku debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami"! Zaśpiewała, zatańczyła, a teraz będzie oceniać

"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa nową jurorką

Ruszyła dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W jesiennym sezonie na parkiecie pojawiły się nie tylko nowe gwiazdy, ale również nowa jurorka! Po tym, jak po zakończeniu wiosennych odcinków z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk, ruszyła giełda nazwisk jej potencjalnych następczyń. Wysoko na liście znajdowała się Julia Wieniawa.

Niedawno Polsat oficjalnie potwierdził, że młoda piosenkarka rzeczywiście pojawi się za jurorskim stołem. Julia Wieniawa ma już doświadczenie w jurorowaniu. Przez trzy edycje była jurorką w "Mam Talent". Gdy w lipcu potwierdziła rozstanie z programem, wiele osób nie miało wątpliwości, że to właśnie ona pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami".

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Julia Wieniawa cała w kryształkach zadebiutowała w "Tańcu z Gwiazdami"

W niedzielę, 6 września rozpoczęła się jesienna edycja programu. Julia w tanecznym show zadebiutowała... śpiewająco! Zaśpiewała fragment utworu i tanecznym krokiem ruszyła na parkiet w towarzystwie pozostałych jurorów. Po chwili zasiadła obok Iwony Pavlović, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka.

Julia Wieniawa dała się już poznać nie tylko jako piosenkarka, aktorka i tancerka, ale również jako wielka miłośniczka mody. 27-latka już dawno udowodniła, że uwielbia bawić się modą, a jej kreacje z czerwonego dywanu zawsze przyciągają spojrzenia. Nie inaczej było i tym razem. Na rozpoczęcie swojej przygody z show Polsatu wybrała minisukienkę, która pokryta była siateczką z drobnych kryształków. Na głowę założyła finezyjny, kryształkowy czepek.

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