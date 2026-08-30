Julia Wieniawa wrzuciła zdjęcia ze ślubu! Od jej sukienki nie można oderwać oczu

Julia Wieniawa ma za sobą pracowite lato. A to dopiero początek

Julia Wieniawa na małym ekranie zadebiutowała w 2012 roku rolą Pauli w "Rodzince.pl". Chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że z czasem stanie się jedną z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób i zajmuje czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych publikowanym przez "Forbes Women".

27-latka od dawna ciężko pracuje na swoje nazwisko. W tym roku miała wyjątkowo pracowite wakacje. Julia Wieniawa pojawiła się na scenie podczas letniego festiwalu, zaśpiewała w duecie z Andreą Bocellim. Kilka dni temu okazało się, że jesienią dołączy do składu jurorów w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Zastąpi tym samym Ewę Kasprzyk.

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W wolnych chwilach udawała się na wakacje albo zamykała się w swojej leśnej chatce. Znalazła również czas dla przyjaciół. W ostatni weekend sierpnia bawiła się podczas wesela. Towarzyszyli jej Magdalena Janik, instruktorka jogi, oraz stylista Kacper Kujawa, który jest bliskim przyjacielem piosenkarki.

W tym wyjątkowym dniu Julia Wieniawa postawiła na kreację, która przyciągała spojrzenia. Młoda piosenkarka miała na sobie efektowną suknię w czekoladowym kolorze. Materiał pokryty drobnymi cekinami pięknie odbijał światło. Wycięcia po bokach w okolicy talii oraz odsłonięte plecy nadawały stylizacji zmysłowego charakteru. Suknia doskonale podkreślała idealną figurę Wieniawy.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie