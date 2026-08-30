Wiecznie młoda Aneta Kręglicka łapie słońce w kusym bikini! Ma 61 lat i figurę 20-latki!

Aneta Kręglicka: Niezmiennie piękna

Życie Anety Kręglickiej (61 l.) zmieniło się w 1989 roku. 24-letnia studentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim namówiona przez koleżanki zgłosiła się do konkursu Miss Polonia. W lipcu zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki, a kilka miesięcy później została pierwszą Polką, która zdobyła tytuł Miss World!

Po tym świat stanął przed nią otworem. Aneta Kręglicka współpracowała z amerykańską agencją. Na początku lat 90. założyła organizację Kręglicka Foundation oraz agencję reklamową "ABK Kręglicka". Po jej zamknięciu w 2005 roku stworzyła firmę "Hannah Hooper". Kręglicka jest również współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare". Dziś, chociaż mogłaby już przejść na emeryturę, nadal uważana jest za jedną z najpiękniejszych polskich modelek.

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Aneta Kręglicka skończyła 61 lat, ale wygląda na trzydzieści lat młodszą!

W listopadzie minie 37 lat od wygranej w konkursie Miss World. Jednak dla Anety Kręglickiej czas stanął w miejscu. Polska miss niezmiennie zachwyca urodą oraz zabójczą formą. Można ją podziwiać m.in. na jej zdjęciach z wakacji. W Polsce lato powoli chyli się ku końcowi, ale dla Kręglickiej to żaden problem.

Modelka od kilku dni przebywa na rajskich wakacjach.

Wyrwane wolne dni wciąż w wakacyjnym nastroju - napisała pod serią zdjęć z urlopu.

Aneta Kręglicka w pełni korzysta z pięknej aury i gdy tylko może wyleguje się na słońcu. Przy okazji chwali się swoją wyćwiczoną sylwetką! Bizneswoman od lat dba o dietę oraz regularnie ćwiczy. Nic więc dziwnego, że trzyma formę.

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