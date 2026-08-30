Odważne kreacje na scenie Lata z Radiem. Ania Wyszkoni skromna jak nigdy, a Mery Spolsky odsłoniła naprawdę wiele

"Lato z Radiem i Telewizją Polską": Kto zagrał w Gołdapi?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to już tradycja. Co tydzień przez całe wakacje najpopularniejsi artyści w Polsce zabawiali publiczność. Koncert inauguracyjny odbył się w sobotę, 20 czerwca, w Bielsku-Białej. W sumie zaplanowano aż dwanaście koncertów, w tym w Zakopanem, Ełku, Lublinie czy Tarnowie.

Tegoroczna trasa wielkimi krokami zmierza do końca. W minioną sobotę, 29 sierpnia, scena "Lata z Radiem i Telewizją Polską" pojawiła się w Gołdapi, a dokładnie na lokalnej Promenadzie Zdrojowej. Tego wieczoru można było podziwiać występy m.in. Michał Szpaka, Ani Wyszkoni, Mery Spolsky, Darii Marx, Organka, Ochmana, Sound'n'Grace, Mesajah czy IRA.

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"Lato z Radiem i Telewizją Polską": Odważne kreacje na scenie

Publiczność zgromadzona na Promenadzie Zdrojowej oraz widzowie przed telewizorami usłyszeli największe przeboje i doskonale znane utwory. Jednak podczas wydarzeń tego typu nie tylko o przebojach jest głośno. Dużo mówi się również o scenicznych kreacjach gwiazd. Sporo szumy wywołują zawsze stylizacje Ani Wyszkoni.

46-letnia piosenkarka może się pochwalić zabójczą figurą i nie ma zamiaru jej ukrywać. Szczególnie głośno było o jej kusym komplecie z ubiegłorocznej trasy. Mini spodenki porównywano do majtek! Tym razem wokalistka zdecydowała się zakryć od stóp do głów czarnym kombinezonem. Puściła jednak oczko do krytyków, gdyż stylizacja miała głębokie wycięcia odsłaniające talię Wyszkoni.

Nogi pokazała za to Marta Surnik. Prezenterka "Pytanie na śniadanie" miała na sobie błyszczącą minisukienkę z ozdobną szarfą na biodrze. O wiele więcej zdecydowała się odsłonić Mery Spolsky. Wokalistka wskoczyła we wdzianko, w którym równie dobrze mogłaby się pokazać na plaży.

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Quiz. Jak dobrze znasz Annę Wyszkoni? Dokończysz te piosenki? Pytanie 1 z 10 Z jakiego utworu pochodzi ten fragment piosenki: "Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens" W całość ułożysz mnie Biegnij przed siebie Wiem, że jesteś tam Następne pytanie