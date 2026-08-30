Bracia Golec wspominają współpracę z Marylą Rodowicz. Padło mocne wyznanie

Julita Buczek
Julita Buczek
Kasia Kowalska
2026-08-30 8:00

Na fali poruszenia, jakie wywołuje współpraca Justyny Steczkowskiej i Skolima, fani polskiej muzyki zaczęli typować inne klaboracje, które mogłyby roznieść scenę. Bracia Goles, w rozmowie z Super Expressem, wrócili zaś wspomnieniami do wspólnych występów z Marylą Rodowicz. O legendzie rodzimej muzyki mają bardzo określoną opinię.

Bracia Golec na ściance. Obok nich na wstawce roześmiana Maryla Rodowicz. O ich współpracy przeczytasz na łamach SE.
Autor: AKPA

Golec uOrkiestra biorą przykład z Maryli Rodowicz

Nieśmiertelność Maryli Rodowicz stała się już narodowym żartem. Legenda polskiej muzyki występuje na scenie od dekad i - jak sama twierdzi - nigdzie się nie wybiera i grać będzie "do samego końca". Bracia Golec przyznają, że podzielają to podejście.

Na emeryturę póki co się nie wybieramy. [...] Imponuje mi Maryla w tej materii. Nieśmiertelna! Serdecznie Marylkę pozdrawiamy i ściskamy. Bardzo kochamy - powiedzieli w rozmowie z Julią Buczek z Super Expressu.

Bracia Golec o swoich emeryturach. Szok, co powiedzieli

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Bracia Golec wspominają współpracę z Marylą Rodowicz. Konkretnie ją ocenili

Golec uOrkiestra też ma za sobą długie lata na scenie. Zespół założony przez braci bliźniaków, Łukasza i Pawła Golców, powstał w 1998 roku i już w kolejnym, po wydaniu debiutanckiego albumu, wyrobił sobie ogólnokrajową renomę. Ta trwa do dziś - Golec uOrkiestra ma na koncie liczne nagrody, w tym Fryderyki i statuetki na festiwalu w Opolu, a ich hity "Ściernisco" i "Słodycze" to utwory, które zna absolutnie każdy Polak. I to na pamięć.

W trakcie swojej kariery bracia Golec mieli niejedną okazję do współpracy z Marylą Rodowicz. - Graliśmy z Marylą wielokrotnie. Maryla z nami zbójnickiego tańczyła na tej scenie tutaj, na tym festiwalu. To było dziesięciolecie Golec uOrkiestry, [czyli - przyp. red.] 2008 czy 2009 rok - wspominają wokaliści w wywiadzie dla Super Expressu. A jak im się z Marylą współpracowało?

Super. [To] profesjonalistka. Wie, czego chce. Też ma przygotowany bardzo dobry zespół muzyków, bardzo dobrego kierownika muzycznego. Super osoba i że tak powiem cały czas chłonna tej sceny i głodna tych wrażeń i tych jak to się mówi... emocji od ludzi - podsumowali.

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Skolim, Steczkowska, Golcowie
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