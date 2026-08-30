Najpiękniejsze kreacje festiwalu w Sopocie! Natalia Szroeder kradła wszystkie spojrzenia, a Steczkowska błysnęła nogą

Top of the Top Sopot Festival: Najpiękniejsze kreacje gwiazd

Festiwal w Sopocie należy do jednych z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Jego historia sięga początku lat 60. Od 1984 roku główną nagrodą festiwalu jest Bursztynowy Słowik. Do 2004 roku emitowany był na antenie TVP, a następnie został przeniesiony do TVN-u, gdzie można go oglądać do dzisiaj. Od ponad dziesięciu lat funkcjonuje pod nazwą Top of the Top Sopot Festival.

Jedno pozostaje niezmienne - na scenie Opery Leśnej można podziwiać najgłośniejsze nazwiska polskiej sceny muzycznej. Dla gwiazd show-biznesu festiwal to również doskonała okazja do zaprezentowania wspaniałych stylizacji! Tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival rozpoczęła się w poniedziałek 24 sierpnia i potrwała do czwartku.

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Natalia Szroeder kradnie show. Zobaczcie, kto jeszcze zachwycił!

Przez cztery dni imprezy na ściance oraz na scenie zaprezentowało się wiele gwiazd polskiej muzyki oraz największe twarze TVN-u. Zadbały przy tym, żeby pokazać się od jak najlepszej strony. Wybraliśmy dla Was kreacje, które w minionym tygodniu zrobiły na nas największe wrażenie. Wszystkie możecie zobaczyć w naszej galerii.

Trzy razy na scenie Opery Leśnej zaprezentowała się Natalia Szroeder. Piosenkarka oczarowała publiczność nie tylko głosem, ale również stylizacjami. Pierwszego dnia miała na sobie dwuczęściową kreację złożoną z czarnej spódnicy i białego topu ze zdobieniami. Dzień później pojawiła się cała na czarno w sukience z odważnymi wycięciami. Festiwal zakończyła w zwiewnej żółtej kreacji.

Trzy różne stylizacje zaprezentowała również Paulina Krupińska-Karpiel. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" wkroczyła na ściankę w perłowej sukni z gorsetem, bordowej mini oraz połyskującej sukni z krótką spódniczką i siateczkowym dołem. Szczególnie głośno było o kreacji Justyny Steczkowskiej. Diwa postawiła na gorsetową suknię z tiulowym dołem. Wycięcie do samego uda osłoniło jej zgrabną nogę!

W naszej galerii zobaczycie inne kreacje. Która zrobiła na was największe wrażenie?

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