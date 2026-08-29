Agustin Egurrola wziął ślub kościelny. Zrezygnował z popularnego trendu na weselu

Agustin Egurrola cieszy się w Polsce ogromną sympatią widzów jako utalentowany tancerz i choreograf. Jego życie prywatne również budzi spore zainteresowanie. W czasie pandemii wziął ślub ze swoją partnerką, Dianą, jednak ze względu na panujące wówczas obostrzenia, była to wyłącznie uroczystość w urzędzie stanu cywilnego.

Dopiero po sześciu latach od cywilnej uroczystości para zdecydowała się na ślub przed ołtarzem. To było dla nich bardzo ważne wydarzenie. W trakcie Top of the Top Sopot Festival, znany tancerz uchylił rąbka tajemnicy na temat wesela, o którym od dawna marzył.

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Agustin Egurrola o ślubie kościelnym. Wzruszające słowa

W rozmowie z dziennikarzem Eska.pl, choreograf szczerze przyznał, że ceremonia cywilna w 2020 roku nie spełniła do końca jego i jego żony oczekiwań. Dlatego z ogromną radością świętował ślub kościelny i zorganizowane przy tej okazji przyjęcie. Pytany o to, czy przysięga przed Bogiem miała dla niego duże znaczenie, odpowiedział z widocznym wzruszeniem.

— Tak, była dla mnie ogromnie ważna i… teraz naprawdę lżej oddycham. I cieszę się, że mamy ten ślub — wyznał Agustin Egurrola.

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Agustin Egurrola zrezygnował z disco polo. Na weselu dominowały inne rytmy

Jak wyglądała zabawa na weselu znanego choreografa? Agustin Egurrola zdecydował się zrezygnować z typowego dla polskich przyjęć disco polo. Zamiast tego, postawił na lubiane przez wielu dźwięki, wybierając muzykę we włoskim i latynoskim klimacie.

— Zrobiliśmy w takim włoskim stylu "la dolce vita" i przede wszystkim była włoska muzyka... włoska i latynoska muzyka, bo myślę, że wszyscy kochamy włoską i latynoską muzykę, więc taka muzyka królowała na naszym weselu — powiedział.

Sonda Lubisz chodzić na wesela? Tak! Uwielbiam wesela Lubię, ale tylko wtedy, gdy to bliska rodzina lub przyjaciele Zależy od nastroju – czasem tak, czasem nie Raczej nie, wolę spokojny wieczór niż huczne imprezy Nie znoszę wesel

Pierwszy taniec okazał się największym wyzwaniem

Okazuje się, że bycie znanym choreografem nie ułatwia sprawy, jeśli chodzi o pierwszy taniec, który dla wielu nowożeńców jest stresującym momentem. Agustin Egurrola w wywiadzie dla Eska.pl przyznał, że mimo bycia mężem od kilku lat i bycia ojcem, to właśnie to wyzwanie wywoływało u niego sporą presję.

— Było wszystko tak, jak sobie wymarzyliśmy, ale na pewno największym naszym wyzwaniem był pierwszy taniec! Była dosyć duża presja i oczekiwania, więc chcieliśmy zrobić coś, co będzie absolutnie nasze — zdradził zagadkowo.

Życzymy parze młodej wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!