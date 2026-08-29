Agustin Egurrola wziął ślub kościelny. Zrezygnował z popularnego trendu na weselu

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Agustin Egurrola cieszy się w Polsce ogromną sympatią widzów jako utalentowany tancerz i choreograf. Jego życie prywatne również budzi spore zainteresowanie. W czasie pandemii wziął ślub ze swoją partnerką, Dianą, jednak ze względu na panujące wówczas obostrzenia, była to wyłącznie uroczystość w urzędzie stanu cywilnego.
Dopiero po sześciu latach od cywilnej uroczystości para zdecydowała się na ślub przed ołtarzem. To było dla nich bardzo ważne wydarzenie. W trakcie Top of the Top Sopot Festival, znany tancerz uchylił rąbka tajemnicy na temat wesela, o którym od dawna marzył.
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Agustin Egurrola o ślubie kościelnym. Wzruszające słowa
W rozmowie z dziennikarzem Eska.pl, choreograf szczerze przyznał, że ceremonia cywilna w 2020 roku nie spełniła do końca jego i jego żony oczekiwań. Dlatego z ogromną radością świętował ślub kościelny i zorganizowane przy tej okazji przyjęcie. Pytany o to, czy przysięga przed Bogiem miała dla niego duże znaczenie, odpowiedział z widocznym wzruszeniem.
— Tak, była dla mnie ogromnie ważna i… teraz naprawdę lżej oddycham. I cieszę się, że mamy ten ślub — wyznał Agustin Egurrola.
Agustin Egurrola zrezygnował z disco polo. Na weselu dominowały inne rytmy
Jak wyglądała zabawa na weselu znanego choreografa? Agustin Egurrola zdecydował się zrezygnować z typowego dla polskich przyjęć disco polo. Zamiast tego, postawił na lubiane przez wielu dźwięki, wybierając muzykę we włoskim i latynoskim klimacie.
— Zrobiliśmy w takim włoskim stylu "la dolce vita" i przede wszystkim była włoska muzyka... włoska i latynoska muzyka, bo myślę, że wszyscy kochamy włoską i latynoską muzykę, więc taka muzyka królowała na naszym weselu — powiedział.
Pierwszy taniec okazał się największym wyzwaniem
Okazuje się, że bycie znanym choreografem nie ułatwia sprawy, jeśli chodzi o pierwszy taniec, który dla wielu nowożeńców jest stresującym momentem. Agustin Egurrola w wywiadzie dla Eska.pl przyznał, że mimo bycia mężem od kilku lat i bycia ojcem, to właśnie to wyzwanie wywoływało u niego sporą presję.
— Było wszystko tak, jak sobie wymarzyliśmy, ale na pewno największym naszym wyzwaniem był pierwszy taniec! Była dosyć duża presja i oczekiwania, więc chcieliśmy zrobić coś, co będzie absolutnie nasze — zdradził zagadkowo.
Życzymy parze młodej wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!