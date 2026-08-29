Łukasz Schreiber świętuje pierwszą rocznicę trzeciego ślubu. Ta data nie była przypadkowa

Łukasz Schreiber, polityk PiS, świętuje wyjątkową rocznicę: minął rok od jego trzeciego ślubu z Weroniką.

Ceremonia nad Gopłem odbyła się 29 sierpnia, a ta data ma dla pary podwójne znaczenie, łącząc ślub z początkiem ich znajomości.

Odkryj, dlaczego ten dzień jest dla nich aż tak symboliczny i jak Schreiber świętuje pierwszy rok w nowym małżeństwie.

Minął już rok od jednego z najgłośniejszych wydarzeń w życiu prywatnym Łukasza Schreibera. 29 sierpnia 2025 roku polityk po raz trzeci się ożenił. Jego wybranką została Weronika.

Ślub wzbudził wówczas spore zainteresowanie, zwłaszcza że życie uczuciowe byłego ministra wcześniej wielokrotnie trafiało na pierwsze strony serwisów internetowych. Tym razem Schreiber nie ukrywał, że jest szczęśliwy i chce rozpocząć kolejny etap u boku nowej partnerki.

Para może więc świętować właśnie pierwszą rocznicę ślubu.

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Łukasz Schreiber po raz trzeci powiedział „tak”

Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii nad jeziorem Gopło. Po uroczystości w sieci pojawiły się zdjęcia młodej pary, a o ślubie szybko zrobiło się głośno. Dla Schreibera było to trzecie małżeństwo. Polityk tego dnia prezentował się elegancko, a Weronika postawiła na jasną suknię. Państwo młodzi chętnie pozowali razem do zdjęć.

Nie zabrakło również weselnej oprawy. Romantyczna sceneria, kwiatowe dekoracje i uroczysty klimat sprawiły, że ślub przyciągnął uwagę mediów zajmujących się życiem prywatnym polityków. Dla samej pary najważniejsze było jednak coś jeszcze.

Data ślubu nie była przypadkowa

Co ciekawe, 29 sierpnia miał dla Łukasza i Weroniki szczególne znaczenie jeszcze przed ślubem. Weronika Schreiber ujawniła, że właśnie 29 sierpnia 2024 roku rozpoczęła się ich relacja. Dokładnie rok później zakochani postanowili się pobrać.

Wybór daty nie był więc przypadkowy. Para chciała połączyć dwie ważne dla siebie okazje i właśnie dlatego zdecydowała się na ślub dokładnie w rocznicę początku znajomości. Tegoroczny 29 sierpnia jest więc dla nich podwójną okazją do świętowania. Mijają dwa lata od początku ich związku i dokładnie rok od dnia, w którym zostali małżeństwem.

Przez ostatnich dwanaście miesięcy para pojawiała się wspólnie w mediach społecznościowych i nie ukrywała, że układa sobie życie razem. Teraz przyszedł czas na pierwszą, symboliczną rocznicę.

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