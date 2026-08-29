Taką bryką Skolim zajechał do Juraty. Kulisy spotkania u prezydenta

W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku w Juracie w rezydencji prezydenta odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego małżonki z młodzieżą. Wydarzenie o nazwie „Przyszłość.pl” to dwa dni rozmów, debat i spotkań poświęconych przyszłości Polski. Jak jeszcze przed startem wydarzenia zapewniali organizatorzy: - To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków.

W sobotę na uczestników wydarzenia, czyli osoby w wieku 18-26 lat, czekają na m.in. debaty i rozmowy nieformalne, wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków, koncerty, aktywności sportowe i rekreacyjne, przestrzeń do integracji i odpoczynku nad Bałtykiem.

Głównym punktem programu będą spotkania i bezpośrednie rozmowy z parą prezydencką. Przewidziana została specjalna sesja Q&A.

Skolim przyjechał do Juraty

Głośno jest także o koncertach, które mają odbyć się w Juracie, a przede wszystkim o występie Skolima. Gwiazdor zaśpiewa w czasie wydarzenia w sobotę. Do sieci trafiło nagranie ukazujące przyjazd muzyka. Skolim do Juraty przybył potężnym różowym autem. Są już także pierwsze nagrania z koncertu Skolima.

Oczywiście nie tylko Skolim wystąpi w Juracie. Będą tam także: Bracia Hyo Lee i Hyuk Lee którzy są pianistami oraz skrzypkami, występowali w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz są laureatami wielu prestiżowych konkursów, WonerS (Szymon Woner), który jest wokalistą związanym z muzyką z pogranicza disco polo, popu, rapu i rytmów latino, Kubańczyk (Jakub Michał Flas), polski raper, a także Tomasz Lubert, polski kompozytor, gitarzysta i producent muzyczny, założyciel zespołów muzycznych Virgin, Video i Volver.

Zaczynamy! Dzięki, że jesteście z nami 😎 pic.twitter.com/uNLlMcwEAq— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026

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