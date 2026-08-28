Muzycy zobaczyli, że Skolim wystąpi u Nawrockiego i zadrżeli. "Łamią się nasze serca"

O tym, że w wydarzeniu, na które zaprasza Karol Nawrocki, weźmie udział Skolim, jako jednak z muzycznych gwiazd, wie już chyba każdy. Chodzi o spotkanie zaplanowane w ostatni weekend wakacji (29-30 sierpnia) w Juracie w rezydencji prezydenckiej. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku 18–26 lat, a jego głównym punktem ma być możliwość dyskusji z prezydentem. Oprócz tego na przybyłych czekać będą atrakcje sportowe, debaty, gra strategiczna, rozmowy z ekspertami, a nawet gotowanie z kucharzem prezydenta.

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Obędą się także koncerty. Zaproszeni artyści to: bracia Hyo Lee i Hyuk Lee którzy są pianistami oraz skrzypkami, występowali w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz są laureatami wielu prestiżowych konkursów, WonerS (Szymon Woner), który jest wokalistą związanym z muzyką z pogranicza disco polo, popu, rapu i rytmów latino, Kubańczyk (Jakub Michał Flas), polski raper, Tomasz Lubert, polski kompozytor, gitarzysta i producent muzyczny, założyciel zespołów muzycznych Virgin, Video i Volver, a także Skolim (Konrad Skolimowski) twórca hitów w rytmie latino, aktor. To właśnie jego udział w wydarzeniu wywołał najwięcej emocji.

Pytany o obecność Skolima rzecznik prezydneta, Rafał Leśkiewicz, w rozmowie z radiem Zet przyznał:

- Nie wiem czy prezydent słucha akurat Skolima, ale wie na pewno, że Skolima słuchają młodzi ludzie. Skolim czy Kubańczyk to ludzie, którzy oprócz działalności artystycznej, bardzo mocno angażują się w działalność charytatywną.

Głos postanowiło zabrać także małżeństwo muzyków, Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, a prywatnie rodzice. Oboje przyznali, że leży im na sercu dobro innych, a szczególnie najmłodszych. Opublikowali oni nagranie, w którym wyjaśnili, dlaczego zdecydowali się odezwać w sprawie koncertu Skolima planowanego w Juracie. Podkreślili, że jako muzycy chcą, by dzieci otaczały się wartościową muzyką oraz treściami:

- Muzyka pozostaje w człowieku na całe życie, dlatego łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, na których młodzi ludzie, a czasem nawet kilkuletnie dzieci śpiewają teksty piosenek takie jak: "rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje", "podejdę teraz bliżej i zerwę z ciebie majtki" (...). Nie potrafimy przejść obok tego obojętnie - powiedzieli. Dlatego też zaapelowali do prezydenta, by ten odwołał Skolima i postawił na kogoś innego:

- Panie prezydencie (...) Czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? (...) Czy nie stać nas na to, by młodemu pokoleniu pokazać coś więcej? Muzykę, która nie tylko bawi, ale zachwyca (...) Dlatego zwracamy się do pana, panie prezydencie z gorącą prośbą: proszę odwołać koncert Skolima i zastąpić go artystą, którego twórczość będzie promowała wartości, które chcielibyśmy przekazywać następnemu pokoleniu: dobro, prawda, piękno - podsumowali na Facebooku.