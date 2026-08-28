Spotkanie w Juracie. Program młodzieżowego wydarzenia "Przyszłość.pl” u Karola Nawrockiego

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-28 12:21

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Juraty młodych Polaków. Spotkanie organizowane pod hasłem "Przyszłość.pl" odbędzie się 29 i 30 sierpnia 2026 roku w prezydenckiej rezydencji. - Chcę wsłuchać się w Wasze potrzeby, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami - zapowiada Nawrocki. Sprawdź plan wydarzenia.

Wieża rezydencji w Juracie. Na miniaturach Karol Nawrocki i Marta Nawrocka. O wydarzeniu Przyszłość.pl przeczytasz na SE.
Autor: KPRP / Materiały prasowe KPRP

Takiego spotkania jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii rezydencja prezydencka w Juracie zostanie otwarta. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą. Wydarzenie o nazwie „Przyszłość.pl” to dwa dni rozmów, debat i spotkań poświęconych przyszłości Polski. jak zapewniają organizatorzy:

- To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków.

Program wydarzenia "Przyszość.pl". Co czeka na uczestników? 

  • W programie przewidziane są panele dyskusyjne. Odbędzie się debata pod hasłem: „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” i „Możesz więcej!”, a także autorski wykład Przemysława Babiarza zatytułowany "Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość"
  • Ministrowie z prezydenckiej kancelarii będą prezentować działania prezydenta wynikające wprost z jego konstytucyjnych prerogatyw, obejmujące w szczególności kwestie związane z prawem, bezpieczeństwem i współpracą międzynarodową.
  • Przewidziane będą także atrakcje sportowe, ponieważ sport odgrywa bardzo ważną rolę w życiu prezydneta. Otwarta będzie strefa sportowa, przygotowane są konkursy i zwody, a także spajany bieg z parą prezydencką.
  • Swoje aktywności będzie także miała Marta Nawrocka. Pierwsza dama spotka się z młodymi kobietami. Nawrocka zaprasza uczestniczki wydarzenia na rozmowy przy matchy i na zajęcia z samoobrony, będzie to wiedza i praktyka, połączenie ćwiczeń i wskazówek, które mogą przydać się na co dzień.
  • W ramach wydarzenia odbędzie się także plenerowa gra strategiczna przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którą poprowadzą generałowie Andrzej Kowalski i Adam Rzeczkowski.
  • Dla miłośników gotowania przygotowane są specjalne warsztaty kulinarne poprowadzone przez kucharz prezydneta Łukasza Miecznikowskiego oraz kucharza reprezentacji Polski w piłce nożnej Tomasza Leśniaka.
  • Wydarzenie obejmuje także niedzielę, dlatego też osoby chcące wziąć tego dnia udział we mszy będą miały taką możliwość. Mszę Świętej odprawi ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta. 

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Kto pojawi się na spotkaniu w Juracie?

Prelegentami, w czasie spotkania w Juracie będą m.in. dziennikarze i publicyści, czyli: Przemysław Babiarz, Jakub Dymek, Marcin Giełzak, Piotr Gursztyn, Kacper Kita, prof. Andrzej Nowak, Maciej Kożuszek, Michał Kuź, przedsiębiorca i prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz Paulina Rylska Członek Zarządu Fundacji Małych Stópek. 

Koncerty w Juracie. Oni wystąpią u Karola Nawrockiego

Oczywiście w ramach wydarzenia odbędą się też koncerty. W Juracie wystąpią: 

  • Bracia Hyo Lee i Hyuk Lee którzy są pianistami oraz skrzypkami, występowali w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz są laureatami wielu prestiżowych konkursów,
  • Skolim (Konrad Skolimowski) twórca hitów w rytmie latino, aktor,
  • WonerS (Szymon Woner), który jest wokalistą związanym z muzyką z pogranicza disco polo, popu, rapu i rytmów latino,
  • Kubańczyk (Jakub Michał Flas), polski raper,
  • Tomasz Lubert, polski kompozytor, gitarzysta i producent muzyczny, założyciel zespołów muzycznych Virgin, Video i Volver.

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