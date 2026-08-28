Spotkanie w Juracie. Program młodzieżowego wydarzenia "Przyszłość.pl” u Karola Nawrockiego

Takiego spotkania jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii rezydencja prezydencka w Juracie zostanie otwarta. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą. Wydarzenie o nazwie „Przyszłość.pl” to dwa dni rozmów, debat i spotkań poświęconych przyszłości Polski. jak zapewniają organizatorzy:

- To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków.

Program wydarzenia "Przyszość.pl". Co czeka na uczestników?

W programie przewidziane są panele dyskusyjne. Odbędzie się debata pod hasłem: „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” i „Możesz więcej!”, a także autorski wykład Przemysława Babiarza zatytułowany "Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość"

Ministrowie z prezydenckiej kancelarii będą prezentować działania prezydenta wynikające wprost z jego konstytucyjnych prerogatyw, obejmujące w szczególności kwestie związane z prawem, bezpieczeństwem i współpracą międzynarodową.

Przewidziane będą także atrakcje sportowe, ponieważ sport odgrywa bardzo ważną rolę w życiu prezydneta. Otwarta będzie strefa sportowa, przygotowane są konkursy i zwody, a także spajany bieg z parą prezydencką.

Swoje aktywności będzie także miała Marta Nawrocka. Pierwsza dama spotka się z młodymi kobietami. Nawrocka zaprasza uczestniczki wydarzenia na rozmowy przy matchy i na zajęcia z samoobrony, będzie to wiedza i praktyka, połączenie ćwiczeń i wskazówek, które mogą przydać się na co dzień.

W ramach wydarzenia odbędzie się także plenerowa gra strategiczna przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którą poprowadzą generałowie Andrzej Kowalski i Adam Rzeczkowski.

Dla miłośników gotowania przygotowane są specjalne warsztaty kulinarne poprowadzone przez kucharz prezydneta Łukasza Miecznikowskiego oraz kucharza reprezentacji Polski w piłce nożnej Tomasza Leśniaka.

Wydarzenie obejmuje także niedzielę, dlatego też osoby chcące wziąć tego dnia udział we mszy będą miały taką możliwość. Mszę Świętej odprawi ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta.

Kto pojawi się na spotkaniu w Juracie?

Prelegentami, w czasie spotkania w Juracie będą m.in. dziennikarze i publicyści, czyli: Przemysław Babiarz, Jakub Dymek, Marcin Giełzak, Piotr Gursztyn, Kacper Kita, prof. Andrzej Nowak, Maciej Kożuszek, Michał Kuź, przedsiębiorca i prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz Paulina Rylska Członek Zarządu Fundacji Małych Stópek.

Koncerty w Juracie. Oni wystąpią u Karola Nawrockiego

Oczywiście w ramach wydarzenia odbędą się też koncerty. W Juracie wystąpią:

Bracia Hyo Lee i Hyuk Lee którzy są pianistami oraz skrzypkami, występowali w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz są laureatami wielu prestiżowych konkursów,

Skolim (Konrad Skolimowski) twórca hitów w rytmie latino, aktor,

WonerS (Szymon Woner), który jest wokalistą związanym z muzyką z pogranicza disco polo, popu, rapu i rytmów latino,

Kubańczyk (Jakub Michał Flas), polski raper,

Tomasz Lubert, polski kompozytor, gitarzysta i producent muzyczny, założyciel zespołów muzycznych Virgin, Video i Volver.

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