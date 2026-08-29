Nagrali Martę Nawrocką i Karola Nawrockiego w Juracie. Tak się prezentowali

W sobotę, 29 sierpnia, rozpoczęło się wydarzenia w Juracie. Przez najbliższy weekend prezydencka rezydencja, z inicjatywy Karola Nawrockiego, po raz pierwszy w historii będzie otwarta dla młodzieży. Przez dwa dni będzie miejscem rozmów, debat i spotkań poświęconych przyszłości Polski. W spotkaniu na Mierzei Helskiej bierze udział niemal osiemset młodych osób z całej Polski, wyłonionych w ramach otwartego naboru. Uczestnicy wydarzenia mieli już okazję wysłuchać koncertu Skolima, ale to nie wszystkie przewidziane na sobotę atrakcje i propozycje.

Para prezydencka na rozmowach z młodymi Polakami

Z młodymi spotkała się także para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawroccy. Pojawili się oni na plaży, by porozmawiać o tym, co interesuje młodych ludzi.

Dlatego też zorganizowano specjalną sesję z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast pierwsza dama w ramach własnych aktywności spotka się wraz z młodymi kobietami i weźmie udział w zajęciach z samoobrony. Będzie to także okazja do poznania bliżej spraw młodych dziewczyn.

W sieci pojawiły się pierwsze nagrania z parą prezydencką, która spędza czas z młodymi ludźmi. Widać, że Nawroccy doskonale odnajdują się w takim otoczeniu, z pewnością także dlatego, że sami są rodzicami, a najstarszy ich syn jest właśnie w wieku tych, którzy zjechali do Juraty z całej Polski.

Na spotkaniu Karol Nawrocki pojawił się w bardziej luźnej stylizacji, porzucił garnitur i krawat na rzecz jasnej koszuli i granatowych spodni. Pierwsza dama zaś postawiła na sportową elegancję, czyli wygodne dżinsy, koszulę w paski i sportowe białe buty typu sneakersy na wyższej podeszwie. Oboje też nie zapomnieli o przeciwsłonecznych okularach, wszak pogoda nad Bałtykiem dopisuje.

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Co można zobaczyć w ośrodku prezydenckim w Juracie?

Już w latach 30. XX wieku wypoczywał tutaj prezydent Ignacy Mościcki. W willi „Muszelka” przyjmował tam gości, a wśród nich także młodych prymusów Szkoły Morskiej. Po wojnie, w latach 60. XX w., w sosnowym lesie w pobliżu Juraty powstał ośrodek wypoczynkowy „Mewa”, który później stał się prezydencką rezydencją. W latach 1996–2003 kompleks został gruntownie odnowiony. Wtedy nad brzegiem Zatoki Puckiej stanęła charakterystyczna, 35-metrowa wieża „Panorama”. Przez lata przyjeżdżali tutaj prezydenci, królowie, politycy, intelektualiści i przedsiębiorcy. Gościli tu m.in. George W. Bush, Václav Havel i król Juan Carlos. W otoczeniu helskiej przyrody odbywały się ważne spotkania i rozmowy dotyczące Polski, Europy i świata.