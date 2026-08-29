Skolim na scenie u Nawrockiego. Ale wszyscy patrzyli na jego nogę. Oto, co zaśpiewał!

W Juracie w rezydencji prezydenckiej odbywa się spotkanie młodych ludzi pod hasłem "Przyszłość.pl". To pierwsze tego typu wydarzenie pełne atrakcji, spotkań, debat, ale też koncertów. Gdy tylko wyszło na jaw, że na wydarzeniu, na które zaprasza prezydent Karol Nawrocki ma pojawić się Skolim, wybuchła afera.

Pojawiały się głosy, że taki artysta na spotkaniu zorganizowanym przez środowisko prezydenta, to pomyłka. Wskazywano przede wszystkim na to, że w swoich utworach Skolim nieraz używa wulgaryzmów, a treści jego piosenek wręcz ociekają erotyzmem. Głos na ten temat zabierali politycy, artyści, a nawet legenda polskiej sceny muzycznej, czyli Zbigniew Hołdys.

Pojawił się nawet apel do prezydneta, by odwołać koncert Skolima. Na nic się to jednak zdało, a w sobotę (29 sierpnia) gwiazdor zajechał swoim autem w kolorze różowym do Juraty, gdzie wzbudził sensację. Gdy pojawił się na scenie od raz udało się zauważyć, że na nodze ma ortezę. Wszystko przez to, iż w połowie sierpnia Skolim uległ wypadkowi w czasie jednego z koncertów.

Skolim uległ wypadkowi w wakacje. Spadł ze sceny

W czwartek 13 sierpnia o godz. 18:30 Skolim rozpoczął swój koncert w amfiteatrze w Rewalu. Wszystko szło dobrze, aż w pewnym momencie "Król Latino" idąc po scenie, spadł niej, bo nie zauważył, że jej powierzchnia się skończyła. Skolim spadł ze schodków, krzyknął "o ku*wa!" i na chwilę przerwał występ. Mimo tego zdarzenia artysta nie zawiesił koncertowania. Najpierw występował z nogą w gipsie, a teraz w Juracie pojawił się z ortezą na nodze.

Co Skolim zaśpiewał na koncercie w ramach "Przyszłość.pl"?

Już wiadomo, co Skolim zaśpiewał na koncercie w Juracie. Artysta zaprezentował m.in. utwór "Daj mi jedno słowo". Oto jego treść:

Daj mi jedno słowo, a ja już będę obokPotem zatańcz tylko dla mnie ciemną nocąDaj mi jedno słowo, a ja już będę obokNa tym balu tańczy król ze swą królowąChodź do mnie, chodź, potrzebuję CiebieKrok, jeden krok dzieli nas od siebieNoc pełna gwiazd, co się stanie, nie wiemTop of the top, robisz mi nadziejęTy jesteś ze mną

Daj mi jedno, daj mi jednoDaj mi jedno słowo, a ja już będę obokPotem zatańcz tylko dla mnie ciemną nocąDaj mi jedno słowo, a ja już będę obokNa tym balu tańczy król ze swą królowąTak piękna, tak piękna, dziewczyna, dziewczynaSerce mi, serce mi, zabrała, zabrałaTak piękna, tak piękna, dziewczyna, dziewczynaSerce mi, serce mi, zabrała

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