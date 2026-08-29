Brutalne morderstwo w lesie. Kobieta wyszła na spacer z psem i nie wróciła

Do makabrycznego odkrycia doszło w zalesionym terenie nieopodal Kędzierzyna-Koźla. W piątek, około godziny 18:30, spacerowicz natknął się na zwłoki kobiety i natychmiast zaalarmował służby. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli zabezpieczanie śladów. Śledczy potwierdzają, że doszło do zabójstwa.

Kędzierzyn - Koźle. Policja potwierdza zabójstwo

Funkcjonariusze z Kędzierzyna-Koźla oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pracowali na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, a czynności zostały wznowione w sobotę rano. Celem jest zebranie jak największej liczby dowodów, które pomogą w ujęciu sprawcy.

- Wiem, że pan prokurator potwierdził, że doszło do zabójstwa, mogę też to potwierdzić. Wczoraj około godz. 18:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spacerowicz na terenie zalesionego kompleksu w pobliżu Kędzierzyna-Koźla znalazł ciało kobiety. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z Kędzierzyna, jak i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zabezpieczali wszelkie ślady. Czynności wykonywaliśmy pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych. Dziś zostały one wznowione. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej śladów, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Trwają też czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy tego zdarzenia

- przekazała "Super Expressowi" asp. Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Prokuratura ujawnia szczegóły zbrodni

Jak informuje TVN24, śledczy mają już pierwsze ustalenia dotyczące obrażeń ofiary oraz jej tożsamości. Prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, w rozmowie z portalem przekazał, że na ciele kobiety stwierdzono co najmniej trzy ciosy.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony

- przekazał TVN24 prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar.

Śledczy ustalili, że zamordowana to mieszkanka pobliskiego osiedla. Według wstępnych hipotez, kobieta została zaatakowana podczas spaceru z psem.

- Wiemy, że ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa

- powiedział TVN24 prokurator Stanisław Bar.

Prokuratura dodaje, że oględziny ciała ofiary wskazują, iż do morderstwa najprawdopodobniej nie doszło na tle seksualnym. Śledczy kontynuują oględziny miejsca zbrodni w świetle dziennym, licząc na odnalezienie kluczowych śladów.

W mediach pojawiły się również nieoficjalne informacje, o których napisał m.in. portal opolska360.pl. Sugerują one, że sprawca mógł dopuścić się wyjątkowego okrucieństwa.

- Informacje z nieoficjalnych źródeł wskazują, że sprawca mógł okrutnie okaleczyć ofiarę. Część doniesień mówi wprost o pociętym ciele zmarłej. Policjanci i prokuratura zachowują ostrożność i nie potwierdzają tych doniesień. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę zgonu

- czytamy na portalu opolska360.pl

Kluczowe dla dalszego biegu śledztwa będą wyniki zleconej sekcji zwłok, którą przeprowadzi biegły patomorfolog. To ona ma dać ostateczną odpowiedź na pytanie o mechanizm i przyczynę śmierci kobiety.