Babcia Wiesia kazała całej rodzinie podlewać tym jej skrzydłokwiaty. Całe osiedle podziwiało, jak pięknie kwitną. Ta domowa odżywka pobudzi skrzydłokwiat do lepszego kwitnienia

Aby skrzydłokwiat obficie kwitł i nie marniał, kluczowa jest precyzyjna pielęgnacja, diagnostyka korzeni i właściwe odżywianie.

Odkryj, jak zaskakujące domowe składniki – od łupin cebuli po skórki jabłek – rewolucyjnie pobudzą Twoją roślinę do życia.

Sprawdź, jak prosty patent z kostkami lodu zapewni skrzydłokwiatowi idealną wilgotność, gwarantując obfite kwitnienie nawet zimą!

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) to elegancki kwiat doniczkowy, który świetnie zdobi każde wnętrze. Naturalnie pochodzi z deszczowych i tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. Najczęściej rośnie z poszyciu, w cieniu wysokich drzew. Skrzydłokwiat doniczkowy potrzebuje zbliżonych warunków - mało słońca, dużej wilgotności oraz regularnego zraszania liści.

Skrzydłokwiat hodowany z warunkach domowych zakwita od wiosny aż do jesieni. Jego piękne, białe kwiatostany długo się utrzymują, co sprawia, że roślina ta cały czas zachwyca. Łącznie skrzydłokwiat może zakwitać nawet trzy razy do roku. Aby jednak tak się stało roślina musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Specjaliści wskazują, że skrzydłokwiat należy regularnie nawozić (odżywkami bogatymi w potas oraz fosfor), a także sprawdzać, czy nie doszło do gnicia korzeni. Popularny gutek lub wilgoć, jednak jej nadmiar może prowadzić do pojawienia się zgnilizny na korzeniach oraz grzybów, które zapoczątkują groźne choroby. W takiej sytuacji należy wyjąć skrzydłokwiat z doniczki. Strzepnij z korzeni jak najwięcej starego, mokrego podłoża. Następnie dokładnie obejrzyj system korzeniowy. Zdrowe korzenie powinny być jędrne, białe lub kremowe, elastyczne i mieć świeży, ziemisty zapach. Za pomocą czystego, ostrego noża lub nożyczek odetnij wszystkie zgniłe, miękkie i uszkodzone części korzeni. Tnij aż do zdrowej tkanki. Nie bój się usunąć nawet dużej części systemu korzeniowego – lepiej pozbyć się chorej tkanki, niż pozwolić, by gnicie rozprzestrzeniło się dalej.

Weź garść tego i zalej wodą. Podlewaj regularnie skrzydłokwiat, a nawet marniejący kwiat się uniesie

Kwiaty doniczkowe często nie wymagają specjalistycznych odżywek. Wystarczy to, co masz w domu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że owoce lub warzywa mogą stanowić idealną bazę do naturalnych nawozów. Witaminy i minerały, które sami spożywamy również pozytywnie wpłyną na rośliny doniczkowe. W przypadku skrzydłokwiatu świetną opcją nawożenia się łupiny z cebuli. Wystarczy, że przygotujesz 1 garść łupin cebuli i zalejesz je 1 litrem ciepłej, ale nie gorącej wody. Całość należy odstawić na kilka godzin, a następnie przelać przez sito. Tak powstałą mieszanką podlewaj skrzydłokwiat raz na dwa tygodnie. Łupiny z cebuli świetnie wzmacniają układ korzeniowo-łodygowy, a dzięki zawartości azotu, fosforu oraz potasu stymulują rozrost rośliny. Regularne stosowanie odżywki z łupin cebuli pobudza bardziej obfite kwitnienie oraz chroni komórki roślin przed zniszczeniem. Co ważne, płynne nawozy z łupin z cebuli ograniczają również namnażanie się chwastów oraz chronią przed atakami szkodników.

Obierz jabłko i włóż je do doniczki z skrzydłokwiatem. W ten sposób pobudzisz kwitnienie

Jeżeli korzenie się zdrowe, a skrzydłokwiat nadal nie kwitnie możesz zastosować domowy przyspieszacz kwitnienia. Wystarczy, że weźmiesz jedno dojrzałe jabłko i je obierzesz. Pozostałe obierki delikatnie wysusz, aby pozbyć się nadmiaru wody i zakop je w doniczce z skrzydłokwiatem. Zbyt mokre skórki jabłka mogą zacząć gnić w ziemi i efekt będzie odwrotny od oczekiwanego. Z tego samego powodu nie zaleca się zakopywanie miąższu jabłka. Zastosowane prawidłowo obierki z jabłek będą stopniowo uwalniać substancje odżywcze. Jabłko przede wszystkim działa pobudzająco i sprawia, że kwiaty szybciej kwitną. Dodatkowo jest one źródłem potasu, fosforu i magnezu. Składniki te wzmacniają układ korzeniowy roślin, a także przyspieszają procesy regeneracji oraz kwitnienia.

Zasada pielęgnacji skrzydłokwiatu w okresie grzewczym

Bardzo ważną zasadą pielęgnacyjną skrzydłokwiatu jest wilgotność podłoża. Oczywiście nie może być ono nadmiernie mokre ponieważ grozi do gniciem korzeni, ale przesuszona ziemia może okazać się równie szkodliwa. W takiej sytuacji z pomocą przyjdą kostki lodu. Wystarczy, że włożysz kilka kostek lodu do ziemi doniczkowej. To prosty patent, który dostarczy roślinie potrzebną dawkę wilgoci i pomoże przetrwać sezon grzewczy. Kostki lodu będą się stopniowo rozpuszczały uwalniając zamrożoną wodę. Dzięki temu ziemia doniczkowa wolniej wysycha, korzenie się nie przegrzewają, a kwiat lepiej znosi zmowy stres. Kostki lodu należy uzupełniać co kilka dni. Stosując tę metodę należy ograniczyć podlewanie i dostosować je potrzeb rośliny.

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