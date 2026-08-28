Kryształki do nawożenia zamiokulkasa. Po takim dodatku Twój zamiokulkas wystrzeli liśćmi niczym na paradzie. Każdy kolejny będzie dorodniejszy. Babciny nawóz do zamiokulkasa

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-28 5:16

Nawet najbardziej odporny kwiat doniczkowy potrzebuje czasem wsparcia. Koniec lata to stosunkowo trudny okres dla kwiatów doniczkowych. Zmiana sezony wegetacji, a także zmienna warunki pogodowe i nadchodzący okres grzewczy. Wszystko to może sprawić, że zamiokulkas wstrzyma wzrost i przestanie wypuszczać nowe liście. Ten domowy, ekspresowy nawóz szybko pobudzi go do wzrostu, a liście będą pojawiały się praktycznie co tydzień. Czym nawozić zamiokulkasa?

Kobieta w fartuchu dotyka liści zamiokulkasa. O domowym nawozie z cukru na wzrost rośliny przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Zamiokulkas zółknie, połada się i marnieje? Wypróbuj ten domowy nawóz, a odzyska siły
  • Nawet odporny zamiokulkas może jesienią zwolnić wzrost, ale istnieje prosty sposób, by pobudzić go do intensywnego rozwoju bez skomplikowanej pielęgnacji.
  • Odkryj sekret domowej odżywki, która dostarczy mu niezbędnych składników i przyspieszy pojawianie się nowych liści, stymulując mikroorganizmy w glebie.
  • Sprawdź, jak prosta, naturalna metoda sprawi, że Twój zamiokulkas będzie bujnie rósł przez całą jesień, bez ryzyka przenawożenia i drogich preparatów!

Wymieszaj z wodą i podlewaj zamiokulkasa. Nawet jesienią będą intensywnie rósł

Zamiokulkas to jeden z tych kwiatów doniczkowych, który nie potrzebuje zaawansowanej i czasochłonnej pielęgnacji. Doskonale radzi sobie z trudnymi warunkami i dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu. Naturalnie zamiokulkas pochodzi z tropikalnych terenów Afryki, dlatego tez susza nie jest mu straszna. Zamiokulkas bez problemu przetrwa Twój urlop. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że w przypadku tej rośliny o wiele większym zagrożeniem jest nadmiar wody. Przelanie może doprowadzić do gnicia korzeni, a to już prosta droga do obumarcia całego kwiatu. 

Zmiana pór roku to wyzwanie dla roślin. Zmienne warunki pogodowe sprawiają, że wiele kwiatów doniczkowcach potrzebuje dodatkowego wsparcia. Przełom lata i jesienie to czas, kiedy zamiokulkas może wstrzymać wzrost i wypuszczanie nowych liści. Często taki problem można bardzo szybko rozwiązać i sprawić, że zamiokulkas znów odzyska dobrą formę. Pomocne w takiej sytuacji są domowe odżywki, które szybko dostarczają potrzebne witaminy i minerały. Naturalne nawozy nie zawierają jednak zbyt wysokiego stężenie składników odżywczych, dzięki czemu ryzyko przenawożenia jest minimalne. Jest to szczególnie istotne w przypadku roślin doniczkowych, które pobierają wodę i witaminy z ograniczonego podłoża. W przypadku zamiokulkasa, który nie chce wypuszczać nowych liści świetnym rozwiązaniem będzie szybka odżywka z cukru. 

Jak nawozić zamiokulkasa odżywką z cukru?

Wystarczy, że 2 łyżeczki białego cukru rozpuścisz w wodzie. Najlepiej sprawdzi się deszczówka, ale w warunkach mieszkalnych może to być także zwykła woda z kranu, która wcześniej zostanie przegotowana i ostudzona. Zabieg ten zmniejsza ilość minerałów w wodzie, które odpowiadają za jej twardość. Przegotowana woda jest bezpieczniejsza dla roślin. Podlewaj zamiokulkasa mieszanką wody z cukrem raz na dwa tygodnie. Cukier to świetny, domowy nawóz, który stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie i pobudza roślinę do lepszego wzrostu. Sprawia, że zamiokulkas znów odżywa i zaczyna procesy wzrostu oraz wykwitu nowych liści. Co ważne, odżywianie cukrem nie stanowi pełnoprawnego nawożenia, ale w przypadku tak mało wymagającej rośliny, jaką jest zamiokulkas, może okazać się z zupełności wystarczające. 

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