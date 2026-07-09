Ten kuchenny produkt sprawi, że zamiokulkas wypuści gąszcz nowych pędów. Roślina odżyje w mig

KLJU
2026-07-09 10:26

Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa, uwielbiana za błyszczące liście i niewielkie wymagania. Jest idealna dla początkujących oraz zapracowanych miłośników zieleni. Kiedy jednak przestaje wypuszczać nowe pędy, warto wspomóc ją prostym, domowym nawozem z kuchennej szafki.

Zamiokulkas w doniczce na parapecie. O domowym nawozie z żelatyny przeczytasz na SE.
Autor: Nataliia Tymofieieva/ Getty Images Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?
  • Nawet mało wymagający zamiokulkas może nagle przestać wypuszczać nowe pędy i liście.
  • Nie musisz od razu kupować specjalistycznych nawozów. Domowy sposób z użyciem popularnego produktu z kuchni działa cuda.
  • Sprawdź, jak szybko przygotować odżywkę, która przywróci roślinie intensywną zieleń i bujny wzrost.

Aby roślina prezentowała się nienagannie, potrzebuje przepuszczalnej gleby oraz stanowiska z jasnym, rozproszonym światłem lub półcieniem. Zamiokulkas doskonale radzi sobie z chwilowym brakiem wody, dlatego należy go nawadniać dopiero po wyraźnym przeschnięciu podłoża w doniczce. Pamiętajmy, że to właśnie przelanie, a nie przesuszenie, jest dla niego zabójcze i szybko prowadzi do gnicia systemu korzeniowego. Jeśli chcemy zachęcić go do wypuszczenia nowych, zdrowych pędów, możemy przygotować prosty nawóz. Zrobimy to błyskawicznie, wykorzystując produkt dostępny w każdej kuchni.

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Żelatyna jako nawóz dla zamiokulkasa. Zmieszaj z wodą i podlewaj roślinę

Sekretem bujnego wzrostu jest zwykła żelatyna spożywcza, którą wystarczy rozpuścić w gorącej wodzie. Przepis na domowy nawóz do zamiokulkasa jest banalnie prosty: jedną łyżeczkę żelatyny zalewamy litrem wrzątku i dokładnie mieszamy. Zanim zasilimy roślinę, mikstura musi całkowicie wystygnąć. Tak przygotowaną odżywkę stosujemy raz na dwa tygodnie. Znajdujące się w żelatynie aminokwasy świetnie stymulują rozwój zamiokulkasa, który w zamian wypuści mnóstwo nowych, intensywnie zielonych liści zachwycając swoją urodą przez długie miesiące.

Pamiętajmy jednak, że domowe metody nawożenia powinny być stosowane rozsądnie i z umiarem. Fundamentem sukcesu w uprawie tej rośliny zawsze pozostanie odpowiednia ilość światła, właściwe podłoże i ostrożne podlewanie, a także regularne nawożenie.

Zamiokulkas podlewanie
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ZAMIOKULKAS
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