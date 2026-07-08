Anturium nie chce kwitnąć? Ten kuchenny składnik to ratunek dla twojej rośliny

KLJU
2026-07-08 11:47

Anturium należy do najatrakcyjniejszych roślin doniczkowych, przyciągając wzrok lśniącymi liśćmi i sercowatymi kwiatostanami, które długo cieszą oko. Czasami jednak, mimo podlewania, przestaje tworzyć nowe pąki. Często winna nie jest choroba, a złe stanowisko lub brak składników odżywczych. Poza poprawą warunków świetlnych, warto zastosować tani, domowy nawóz, który pobudzi kwitnienie.

Kwitnące na czerwono anturium z błyszczącymi liśćmi. O pielęgnacji i nawożeniu roślin przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Anturium to przedstawiciel rodziny obrazkowatych
  • Jeśli twoje anturium przestało obsypywać się kwiatami, mimo regularnego podlewania, nie zawsze jest to oznaka choroby, a raczej braku odpowiedniego wsparcia.
  • Nie musisz inwestować w drogie nawozy – istnieje prosty, domowy sposób, by pobudzić tę elegancką roślinę do ponownego, bujnego kwitnienia.
  • Dowiedz się, jaki niepozorny składnik z twojej kuchni ma moc, by odmienić wygląd anturium i sprawić, że znów zacznie obficie kwitnąć.

Anturium cieszy się dużym uznaniem wśród hodowców roślin doniczkowych, co nie dziwi – jego ciemne, błyszczące liście i barwne kwiaty pasują do każdego wystroju. Stanowi świetną dekorację w sypialni, salonie czy miejscu pracy, ale wymaga przemyślanej opieki, by długo prezentować się atrakcyjnie. Choć uważa się je za dość mało wymagające, roślina potrzebuje sporo rozproszonego światła. Pełne, mocne słońce prowadzi do poparzeń, a głęboki cień hamuje wzrost i kwitnienie. Kluczem do sukcesu, obok właściwego stanowiska, jest umiejętne zasilanie podłoża. Sprawdź, jaka mikstura domowej roboty skutecznie pobudzi roślinę do wytwarzania nowych pąków. 

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Kwiaty doniczkowe - Anturium

Odżywka z cynamonu na brak kwiatów. Anturium zakwitnie szybciej, niż myślisz

Popularnym sposobem na wzmocnienie domowych roślin jest wykorzystanie cynamonu jako bazy nawozu. Ta powszechnie stosowana w kuchni przyprawa wykazuje silne działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Stosowana w uprawie doniczkowej pomaga utrzymać odpowiednią florę w glebie, co stwarza korzeniom idealne środowisko do zdrowego rozwoju i wpływa na ogólną witalność rośliny.

Sporządzenie roztworu nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga specjalnych umiejętności. Do litra przestudzonej, odstanej wody dodajemy jedną płaską łyżkę cynamonu, mieszamy i odstawiamy na parę godzin. Gotową mieszanką aplikujemy anturium raz na trzy, do czterech tygodni. Trzeba uważać, by nie przesadzić z częstotliwością – nadużywanie naturalnych mikstur także może uszkodzić wrażliwe korzenie.

Należy mieć na uwadze, że żadna mikstura nie zrekompensuje braku podstawowej troski o warunki uprawy. Optymalna ekspozycja na słońce, stała temperatura oraz unikanie przelewania to fundamenty, by anturium cieszyło nas wyrazistymi, barwnymi kwiatostanami. Mikstura na bazie cynamonu stanowi doskonałe wsparcie dla zdrowego podłoża, będąc niedrogim i w pełni naturalnym suplementem codziennej pielęgnacji.

Anturium
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