Nie potrzebujesz klimy! Zrób to z oknami przed upałami i ciesz się chłodem za 5 zł

Latem upały mogą być uciążliwe, ale istnieją proste i tanie sposoby na ochłodzenie mieszkania bez klimatyzacji, koncentrujące się głównie na oknach.

Odkryj genialny patent z kocem termicznym za jedyne 5 zł, który, prawidłowo zastosowany, może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nawet o kilka stopni.

Poznaj nieoczywiste triki, takie jak odpowiednie wietrzenie, wykorzystanie wentylatora z lodem, czy odłączanie elektroniki, które realnie zmniejszą odczuwanie gorąca w Twoim domu.

Sprawdź, jak kompleksowo przygotować swój dom na lato i raz na zawsze zapomnieć o duchocie w mieszkaniu!

Zrób to z oknami przed upałem, a nie odczujesz gorąca

Wiadomo, że nie każdy z nas dobrze znosi upały, zwłaszcza przebywając w mieście, dlatego warto już teraz przygotować swój dom na wysokie temperatury. Stosując niektóre proste i tanie triki możemy skutecznie ochłodzić nasze mieszkanie bez klimatyzacji nawet w czasie tropikalnych upałów. Warto pamiętać, że najwięcej ciepła do pomieszczeń naszego domu wpada przez okna. Z tego względu zrób to ze swoimi oknami jak najszybciej, a nie odczujesz upałów w swoim mieszkaniu.

Otóż jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na ochłodzenie mieszkania w czasie upałów jest patent z wykorzystaniem koca termicznego. To tani (kosztuje około 5 zł) i naprawdę dobry trik, który pomoże ochłodzić pokój, gdy za oknem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby mocować je srebrną stroną na zewnątrz, ponieważ w ten sposób będzie ona odbijała promienie słoneczne i nie będą wpadać do pokoju. Oczywiście warto pamiętać, że ta metoda na ochłodzenie mieszkania będzie skuteczna jedynie pod warunkiem, że okna będą zamknięte.

Jak ochłodzić mieszkanie w czasie upałów?

Piękna pogoda ma wielu plusów, ale też może stanowić spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Najtrudniej chyba znieść upały w mieście. Jak ochłodzić mieszkanie w upalne dni, gdy nie mamy dostępu do klimatyzacji? Warto przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam utrzymać względnie znośną temperaturę w pomieszczeniu:

Wietrz mieszkanie z samego rana i wieczorem, a na noc pozostaw uchylone okna,

Zasłoń rolety w ciągu dnia, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pomieszczeń,

Zainwestuj w grube białe zasłony lub zasłony zaciemniające, które skutecznie będą odbijać promienie słoneczne,

Zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza - postaw nawilżacz lub rozwieś mokre ręczniki,

Korzystaj z wentylatora, który skutecznie ochłodzi mieszkanie.

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Ogranicz domowe źródła ciepła: gotowanie i elektronika

Zanim zaczniesz walkę z upałem wpadającym przez okna, warto rozejrzeć się po mieszkaniu i zidentyfikować wewnętrzne źródła ciepła. Każde urządzenie podłączone do prądu, nawet w trybie czuwania, generuje ciepło. Komputery, telewizory, dekodery czy nawet ładowarki pozostawione w gniazdkach subtelnie podnoszą temperaturę otoczenia. Dlatego w upalne dni dobrą praktyką jest odłączanie od zasilania wszystkich sprzętów, z których akurat nie korzystasz.

Kolejnym istotnym źródłem ciepła jest kuchnia. Używanie piekarnika czy gotowanie skomplikowanych potraw na kilku palnikach potrafi zamienić ją w prawdziwą saunę. W czasie największych upałów warto zrezygnować z pieczenia i smażenia na rzecz dań, które nie wymagają długiej obróbki termicznej. Orzeźwiające chłodniki, sałatki czy proste kanapki nie tylko pomogą utrzymać niższą temperaturę w domu, ale też będą lżej strawne dla organizmu.

Jak wybrać i efektywnie używać wentylatora?

Wentylator to najpopularniejsza alternatywa dla klimatyzacji, jednak warto wiedzieć, że sam w sobie nie chłodzi on powietrza, a jedynie wprawia je w ruch, co daje uczucie ochłody na skórze. Wybierając urządzenie dla siebie, zwróć uwagę na jego moc – im większa, tym silniejszy podmuch uzyskasz. Istotny jest również poziom hałasu; modele generujące dźwięk poniżej 30 decybeli nie będą przeszkadzać w pracy czy podczas snu. Przydatną funkcją jest także oscylacja, czyli automatyczne obracanie się głowicy, co zapewnia równomierną cyrkulację w całym pomieszczeniu.

Aby zwiększyć skuteczność wentylatora, można zastosować prosty trik z lodem. Wystarczy ustawić tuż przed włączonym urządzeniem miskę z kostkami lodu lub kilka zamrożonych butelek z wodą. Strumień powietrza, owiewając zimną powierzchnię, ulegnie schłodzeniu, dzięki czemu po pokoju rozejdzie się przyjemnie chłodna bryza. To prosta i tania metoda, która może przynieść odczuwalną ulgę w najgorętsze dni.

Zaawansowane metody blokowania słońca: folie na okna, markizy i rolety zewnętrzne

Oprócz standardowych zasłon i rolet wewnętrznych istnieją znacznie skuteczniejsze sposoby na ochronę mieszkania przed nagrzewaniem. Jednym z nich są specjalne folie przeciwsłoneczne, które nakleja się bezpośrednio na szybę od zewnętrznej strony. Działają one jak lustro, odbijając nawet do 80% promieni słonecznych, zanim te zdążą nagrzać okno i wnętrze. To rozwiązanie, choć mało popularne w domach prywatnych, znacząco obniża temperaturę w pomieszczeniach.

Inwestycją, która przyniesie ulgę na lata, są rolety zewnętrzne oraz markizy. Rolety tworzą solidną barierę, która całkowicie blokuje słońce i skutecznie izoluje termicznie mieszkanie. Markizy z kolei pozwalają zacienić okno lub balkon, nie ograniczając całkowicie dostępu do światła dziennego. Oba rozwiązania montowane na zewnątrz budynku są o wiele bardziej efektywne niż osłony wewnętrzne, ponieważ zatrzymują ciepło, zanim dotrze ono do szyby.