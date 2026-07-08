Dziecko ciągle gada na lekcjach? To może być kwestia temperamentu, a nie braku wychowania

Jak podaje National Institute of Mental Health, nadmierne gadanie na lekcjach to najczęściej kwestia wrodzonego temperamentu

Szczera rozmowa z wychowawcą o żywiołowym charakterze ucznia pozwala wspólnie wypracować najlepszy plan działania w szkole

Badania pokazują, że ustalenie z maluchem tajnego znaku do komunikacji świetnie pomaga opanować chęć ciągłego mówienia

Zwykłe używanie małych tabliczek do pokazywania odpowiedzi skutecznie rozładowuje ogromną energię rozgadanych uczniów

Dlaczego dziecko ciągle gada na lekcjach? Przyczyny zachowania

Znowu zaglądasz do dziennika i widzisz kolejną uwagę za rozmowy podczas zajęć. Twój maluch to po prostu klasowa gaduła, która ma mnóstwo energii i trudno jej usiedzieć w ciszy. Często wydaje nam się, że takie nieprzerwane gadanie to zwykła złośliwość lub brak wychowania, ale rzeczywistość zazwyczaj wygląda zupełnie inaczej.

Jak możemy przeczytać na stronie National Institute of Mental Health, nadmierne mówienie czy przerywanie innym to bardzo często kwestia wrodzonego temperamentu lub pewnych zaburzeń rozwojowych, takich jak ADHD. Oznacza to, że dziecko ciągle gadające na lekcjach wcale nie robi tego specjalnie, by zdenerwować nauczyciela. To po prostu jego naturalny sposób bycia i impulsywność, która pojawia się w różnych sytuacjach zarówno w domu, jak i w szkole.

Temperament a uwagi w dzienniku. Współpraca z wychowawcą

Kiedy idziesz na wywiadówkę, warto szczerze i na spokojnie opowiedzieć o tym, jaki charakter ma twoje dziecko na co dzień. Dorośli często błędnie zakładają, że uczeń gada na złość i z łatwością mógłby przestać, gdyby tylko trochę bardziej się postarał. Tymczasem uświadomienie nauczycielowi, że to po prostu kwestia wysokiej energii i temperamentu, pomaga spojrzeć na sprawę z zupełnie innej perspektywy. Dobrym pomysłem może być dopytanie, w jakich dokładnie momentach dnia maluch najwięcej rozmawia, a następnie wspólne ustalenie planu działania. Podziel się tym, co sprawdza się w waszym domu, i pokaż, że jesteście w pełni gotowi do wspólnej pracy nad zachowaniem dziecka.

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Sposoby na wyciszenie malucha. Nauka samokontroli w domu

Warto poćwiczyć z uczniem w domu pewne proste mechanizmy, które znacznie ułatwią mu funkcjonowanie w ławce:

wcześniejsze uprzedzanie dziecka o tym, jak będzie wyglądać dany dzień w szkole i czego dokładnie się od niego oczekuje

ustalenie tajnego znaku, którego uczeń może użyć w klasie, gdy czuje ogromną potrzebę odezwania się i musi chwilę odczekać

nauka prostych zdań, takich jak "poczekam na swoją kolej" lub "chcę to powiedzieć teraz, ale poczekam na później"

stworzenie w domu cichego i przytulnego kącika, w którym maluch może spokojnie posiedzieć, gdy czuje przebodźcowanie

Pamiętaj, aby zawsze na głos chwalić dziecko, gdy tylko zauważysz, że udało mu się powstrzymać od natychmiastowego gadania. Takie pozytywne wzmocnienie buduje u malucha wiarę we własne siły i przynosi świetne efekty każdego dnia.

Metody angażowania uwagi w klasie. Sposoby na gadulstwo

Sam nauczyciel również ma do dyspozycji narzędzia, które pomagają skutecznie rozładować energię rozgadanych uczniów. Jednym z nich jest dawanie dzieciom bardzo częstych okazji do odpowiadania na pytania w trakcie trwania lekcji. Kiedy uczeń wie, że dosłownie za chwilę będzie mógł się wykazać, o wiele rzadziej szuka okazji do szeptania z kolegą obok.

W praktyce świetnie sprawdzają się odpowiedzi nie tylko słowne, ale też te bez użycia głosu, na przykład pokazywanie kciuka w górę lub w dół na znak zrozumienia tematu. Dobrym pomysłem jest też rozdanie dzieciom małych suchościeralnych tabliczek, na których mogą szybko zapisać odpowiedź i podnieść ją do góry. Taka aktywność na lekcji pozwala zagospodarować rozpierającą maluchy energię bez robienia zbędnego hałasu.

Źródła:

National Institute of Mental Health (NIMH) — “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)”

GreatSchools — “Temperament in the classroom: helping each child find a good fit”

Understood — “How to help grade-schoolers gain self-control”

The IRIS Center (Vanderbilt University) — “Page 6: Opportunities to Respond”

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