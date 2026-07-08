Pogodowy horror nad Bałtykiem. Zamknięte molo, groźnie na plażach!

Uderzenie wichur w woj. pomorskie. Wiatr osiągnie 120 km/h, zamknięto molo i odwołano kursy promów

Niebezpieczna pogoda nad Bałtykiem! Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili stan podwyższonego ryzyka z powodu huraganowego wiatru. W niektórych rejonach wprowadzono alert trzeciego, najwyższego stopnia, a najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest na Mierzei Wiślanej i na Półwyspie Helskim.

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Jak powiedział w Radiu ESKA synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz: „Dla części województwa pomorskiego, głównie dla jego nadmorskich powiatów, zostały wydane ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km h, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115–120 km h.”

Alert trzeciego stopnia obowiązuje w powiatach puckim i nowodworskim, alarm drugiego stopnia ogłoszono między innymi dla mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska oraz okolicznych gmin. W pozostałych rejonach województwa pomorskiego podmuchy osiągną prędkość do 85 km/h.

Tymczasowe zamknięcie molo w gdańskim Brzeźnie. Zmiany w kursowaniu promów między Polską a Szwecją

Ze względów bezpieczeństwa wtorkowego wieczoru zdecydowano o zablokowaniu wejścia na drewniane molo w Brzeźnie w Gdańsku do odwołania. Odwołano niektóre połączenia promowe do Szwecji. Trójmiejscy, helscy i kryniccy urzędnicy zwracają się do mieszkańców z apelem o omijanie plaż, klifów i falochronów. Rozpędzone bałtyckie fale mogą błyskawicznie wedrzeć się na brzeg. Powinno się zrezygnować ze spacerów po lasach i parkach i nie zostawiać samochodów pod drzewami.

Groźna pogoda to jednak nie tylko problem Pomorza. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami, które mogą przejść przez siedem województw na południu Polski. Burzom towarzyszyć będą intensywne deszcze rzędu 30 mm, podmuchy sięgające 80 km/h i miejscowe opady gradu. Synoptycy przestrzegają przed nagłym podnoszeniem się poziomu wód w mniejszych rzekach i podtopieniami.

QUIZ. Jak dobrze znasz Pomorze? Pytanie 1 z 10 Te mosty zostały wybudowane, aby połączyć linią kolejową Berlin z Prusami Wschodnimi. Oba zostały zbombardowane w czasie II Wojny Światowej. Gdzie one się znajdują? W Gdańsku W Tczewie W Słupsku Następne pytanie