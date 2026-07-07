Potężne wichury nad morzem! IMGW bije na alarm, wydano czerwone alerty

Alerty IMGW na Pomorzu. Wiatr osiągnie prędkość nawet 120 km/h

Wczasowicze spędzający urlop nad Bałtykiem muszą przygotować się na wyjątkowo fatalną pogodę. Przemysław Makarewicz, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poinformował w Radiu ESKA:. „Dla części województwa pomorskiego, głównie dla jego nadmorskich powiatów, zostały wydane ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem”. Najgorsza sytuacja przewidywana jest na środowe popołudnie, wieczór i noc ze środy na czwartek, kiedy wiatr wyraźnie przybierze na sile, a na Bałtyku rozpęta się prawdziwy sztorm. Średnia siła wiatru ma oscylować wokół 70-80 km/h, jednak to porywy będą stanowiły największe zagrożenie – w okolicach Zatoki Gdańskiej mogą osiągnąć 115-120 km/h.

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Groźnie również w innych regionach. Na południu Polski IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami

Ekstremalne wichury mogą zrywać dachy i paraliżować ruch kolejowy czy drogowy. Niespokojna pogoda nie ograniczy się tylko do północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaalarmował też mieszkańców siedmiu województw w południowej Polsce, wydając ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obejmują województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie, a także fragmenty dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Nadciągające fronty burzowe przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające do 30 mm, wiatr w porywach osiągnie prędkość 80 km/h, a w niektórych miejscach nie można wykluczyć opadów gradu.

Dodatkowo synoptycy zwracają uwagę na ryzyko gwałtownego przyboru wód w niewielkich rzekach i w miastach. Przy nawalnych deszczach istnieje realne niebezpieczeństwo podtopień, w niektórych miejscach woda może przekroczyć stany ostrzegawcze.

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców wybranych rejonów w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Służby stanowczo doradzają unikanie przebywania na otwartych przestrzeniach i przypominają o konieczności usunięcia z balkonów i podwórek wszystkich lekkich przedmiotów.