Twój samochód może być potrzebny wojsku. Znamy szczegóły nowych przepisów

Projekt rozporządzenia został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i dotyczy świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w 2027 roku. Są one przewidziane w ustawie o obronie Ojczyzny i obowiązują już dziś. Nowe przepisy nie tworzą więc zupełnie nowego obowiązku, lecz określają limity mienia, które w przyszłym roku może zostać wykorzystane przez państwo do realizacji zadań związanych z obronnością.

W praktyce oznacza to możliwość czasowego udostępnienia określonych pojazdów, maszyn czy nieruchomości na potrzeby wojska lub innych organów wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa.

Jakie pojazdy i nieruchomości mogą zostać wykorzystane?

Projekt przewiduje zwiększenie liczby pojazdów, które mogą zostać objęte świadczeniami rzeczowymi. W 2027 roku limit ma wynieść:

do 293 pojazdów samochodowych,

do 34 przyczep i naczep,

do 27 maszyn, m.in. sprzętu budowlanego,

do 400 nieruchomości wykorzystywanych m.in. podczas kwalifikacji wojskowej.

Świadczenia rzeczowe mogą być wykorzystywane między innymi podczas:

ćwiczeń wojskowych,

sprawdzania gotowości mobilizacyjnej,

kwalifikacji wojskowej,

działań związanych z zarządzaniem kryzysowym lub usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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Wojsko może zapukać do drzwi Polaków. Co robić?

Jeśli do drzwi zapuka przedstawiciel wojska lub właściciel otrzyma decyzję administracyjną dotyczącą świadczenia rzeczowego, przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Nie oznacza to konfiskaty majątku ani jego trwawego przejęcia przez państwo. W pierwszej kolejności warto dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji, sprawdzić, czego dotyczy oraz jakie obowiązki z niej wynikają. Świadczenia rzeczowe są uregulowane w ustawie o obronie Ojczyzny i co do zasady podlegają wykonaniu, jednak właścicielowi przysługują również środki odwoławcze przewidziane przez przepisy. Co ważne, za czasowe udostępnienie pojazdu, maszyny lub nieruchomości przysługuje także odpowiednie wynagrodzenie.