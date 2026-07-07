Masz samochód? Wojsko może się nim zainteresować. MON ujawnia plany

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-07 15:10

Prywatny samochód, koparka, a nawet nieruchomość mogą zostać czasowo wykorzystane na potrzeby wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia określającego limity świadczeń rzeczowych na 2027 rok. Dokument zakłada zwiększenie liczby pojazdów i sprzętu, z których armia będzie mogła skorzystać podczas realizacji ustawowych zadań.

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Autor: MON/ Materiały prasowe Władysław Kosiniak-Kamysz

Twój samochód może być potrzebny wojsku. Znamy szczegóły nowych przepisów

Projekt rozporządzenia został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i dotyczy świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w 2027 roku. Są one przewidziane w ustawie o obronie Ojczyzny i obowiązują już dziś. Nowe przepisy nie tworzą więc zupełnie nowego obowiązku, lecz określają limity mienia, które w przyszłym roku może zostać wykorzystane przez państwo do realizacji zadań związanych z obronnością. 

W praktyce oznacza to możliwość czasowego udostępnienia określonych pojazdów, maszyn czy nieruchomości na potrzeby wojska lub innych organów wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa.

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Jakie pojazdy i nieruchomości mogą zostać wykorzystane?

Projekt przewiduje zwiększenie liczby pojazdów, które mogą zostać objęte świadczeniami rzeczowymi. W 2027 roku limit ma wynieść:

  • do 293 pojazdów samochodowych,
  • do 34 przyczep i naczep,
  • do 27 maszyn, m.in. sprzętu budowlanego,
  • do 400 nieruchomości wykorzystywanych m.in. podczas kwalifikacji wojskowej.

Świadczenia rzeczowe mogą być wykorzystywane między innymi podczas:

  • ćwiczeń wojskowych,
  • sprawdzania gotowości mobilizacyjnej,
  • kwalifikacji wojskowej,
  • działań związanych z zarządzaniem kryzysowym lub usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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Wojsko może zapukać do drzwi Polaków. Co robić?

Jeśli do drzwi zapuka przedstawiciel wojska lub właściciel otrzyma decyzję administracyjną dotyczącą świadczenia rzeczowego, przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Nie oznacza to konfiskaty majątku ani jego trwawego przejęcia przez państwo. W pierwszej kolejności warto dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji, sprawdzić, czego dotyczy oraz jakie obowiązki z niej wynikają. Świadczenia rzeczowe są uregulowane w ustawie o obronie Ojczyzny i co do zasady podlegają wykonaniu, jednak właścicielowi przysługują również środki odwoławcze przewidziane przez przepisy. Co ważne, za czasowe udostępnienie pojazdu, maszyny lub nieruchomości przysługuje także odpowiednie wynagrodzenie.

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