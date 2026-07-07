Zwrócił uwagę nieznajomemu. Chwilę później 57-latek został bestialsko pobity

Zwrócił mu uwagę. Chwilę później został brutalnie zaatakowany

Do zdarzenia doszło 25 czerwca na gdańskiej Oruni. Jak ustalili policjanci, 57-letni mężczyzna zauważył 32-latka wyjmującego elektroodpady z pojemnika na elektrośmieci. Przez chwilę obserwował jego zachowanie, a następnie zwrócił mu uwagę. Gdy odszedł z miejsca, młodszy mężczyzna ruszył za nim, zaatakował go i uciekł.

- Funkcjonariusze na miejsce interwencji, wezwali zespół ratownictwa medycznego, który przebadał poszkodowanego i podjął decyzję o przewiezieniu 57-latka do szpitala. W wyniku ataku 57-latek doznał licznych złamań. Sprawą zajęli się policjanci z Oruni. Kryminalni rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie sprawcy. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych informacji oraz bardzo dobrej znajomości rejonu, policjanci szybko wytypowali podejrzanego – informują policjanci z Gdańska.

32-latek zatrzymany. Za brutalny atak grozi mu nawet 5 lat więzienia

Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy uznali, że dopuścił się tego czynu w warunkach chuligańskich.

Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

- Ponieważ czyn miał charakter chuligański, przy wymiarze kary zastosowanie mają przepisy dotyczące występku o charakterze chuligańskim, w tym dotyczące dolnej granicy ustawowego zagrożenia oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonego – dodają funkcjonariusze.

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