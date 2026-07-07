Pijany kierowca dostawczaka utknął na przejeździe kolejowym! Miał 2 promile i sporo szczęścia

Utknął na torach. Policjanci szybko zrozumieli, co było przyczyną

Kierowca dostawczego volkswagena najwyraźniej zapomniał, że przejazd kolejowy przy ul. Mireckiego w Lęborku jest zamknięty z powodu prowadzonych prac. Wjechał na rozkopany teren i utknął w błocie. Tylko dzięki temu, że przejazd jest wyłączony z ruchu, nie doszło do tragedii.

W nocy z soboty na niedzielę policjanci zostali wezwani na ul. Mireckiego po zgłoszeniu, że na nieczynnym przejeździe kolejowym ugrzązł dostawczy bus.

- Dzwonił świadek, który podejrzewał, że „mocujący się” z autem kierowca może być nietrzeźwy. Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce, widzieli jak wyraźnie „zmęczony” kierowca wchodzi do tylnej części VW LT. Gdy ten zauważył zbliżający się radiowóz próbował zamknąć się w aucie od wewnątrz, ale nie zdążył – informują policjanci z Lęborka.

Za kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec Lęborka. Mężczyzna był kompletnie pijany, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjantom tłumaczył, że zapomniał, iż przejazd kolejowy w tym miejscu jest zamknięty i rozkopany.

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Policjanci zatrzymali 32-latka, a po wytrzeźwieniu przedstawili mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

- W razie skazania 32-latek powinien się też liczyć z przepadkiem równowartości pojazdu, obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5 tysięcy złotych na Rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i nawiązką na rzecz Skarbu Państwa w tej samej wysokości. Przed sądem mężczyzna odpowie też za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym – dodają mundurowi.

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