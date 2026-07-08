Masz włączoną tę funkcję w pralce? Połowa Polaków zapomina ją wyłączyć i niszczy sobie ubrania. Jak prać w pralce?

Wielu Polaków ignoruje kluczową funkcję pralki, co skutkuje szybszym zużywaniem się ubrań i niezadowalającymi efektami prania.

Zbyt wysokie obroty wirowania, często dostępne w nowoczesnych urządzeniach, mogą bezpowrotnie niszczyć delikatne tkaniny i powodować nadmierne zagniecenia.

Dowiedz się, jak prawidłowo dostosować prędkość wirowania do każdego rodzaju materiału, aby znacząco przedłużyć żywotność swojej odzieży.

Ten funkcji pralki nie sprawdzają Polacy. Przez to szybciej zużywają ubrania

Pranie w pralce to nie tylko segregacja materiałów i wybór temperatury. Równie istotne jest wirowanie, co czym wiele osób zapomina. To przydatna funkcja, która mechanicznie usuwa nadmiar wilgoci z materiałów sprawiając, że po wyjęciu nie kapią i szybciej schną. Wiele osób wybierając program nie zwraca uwagi na wysokość obrotów podczas wirowania. To spory błąd ponieważ nowoczesne urządzania mają w funkcjach możliwość ustawienia bardzo wysokich obrotów wirowania, które nie sprawdzają się podczas prania większości ubrań.

Wirowanie to prosta funkcja polegająca na rozpędzeniu bębna do bardzo wysokich obrotów. Proces ten pomaga usunąć nadmiar wilgoci i resztki detergentów z tkanin. Dzięki temu ubrania szybciej schną. Należy pamiętać, że sam proces wirowania nie pozostaje zupełnie bez wpływ na materiały. Im wyższa wysokość obrotów, tym większe zagniecenia. Nowoczesne pralki mają możliwość ustawienia wirowania nawet na 1200 obrotów na minutę. Nie znaczy to jednak, że tak wysokie obroty zawsze będą dobrym rozwiązaniem.

Wiele osób popełnia podstawowy błąd i nie dostosowuje wysokości obrotów do rodzaju prania. Przez to delikatne ubrania szybciej się niszczą wyciągają i zaciągają. Eksperci wskazują, że najbardziej uniwersalne jest wirowanie na 800 obrotach. Uchodzi ono za stosunkowo bezpieczne dla tkanin. Należy jednak pamiętać, że materiałów takich jak wełna, skóra czy jedwab nie powinno się w ogóle wirować.

Na prędkości wirowania 1000, a nawet 1200 obrotów na minutę, bez obaw można wirować większość tkanin wykonanych z bawełny, zarówno czystej, jak i w mieszankach. Bawełna jest włóknem bardzo wytrzymałym, dobrze znosi wysokie obroty i dzięki temu oddaje dużo wody, co znacznie skraca czas suszenia. Podobnie zachowuje się len, który również charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i z powodzeniem może być wirowany na wyższych obrotach. Wysokie wirowanie jest także odpowiednie dla większości tkanin syntetycznych, takich jak poliester, poliamid czy akryl, a także ich mieszanek. Materiały te są zazwyczaj mniej podatne na gniecenie niż delikatne włókna naturalne i szybko schną, więc intensywne odwirowanie pomaga jeszcze bardziej zredukować wilgoć. Zawsze jednak warto zerknąć na metkę z instrukcją prania, aby upewnić się, że dany wyrób tekstylny jest przystosowany do tak szybkiego wirowania, ponieważ niektóre, nawet z tych wymienionych, mogą mieć specjalne wykończenie lub konstrukcję, która wymaga delikatniejszego traktowania.

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