Wystarczy wcisnąć jeden przycisk w pralce. Odtąd pranie będzie pięknie pachnieć świeżością. Usunie zapach stęchlizny z wnętrza pralki 

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-24 12:29

Każdy z nas pragnie, aby po praniu nasze ubrania pięknie pachniały. W tym celu dodajemy przeróżne preparaty zapachowe do pralki. A tak naprawdę nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że raz na jakiś czas wystarczy wcisnąć jeden przycisk w naszym urządzeniu. Odtąd pranie będzie pięknie pachnieć świeżością, a z pralki zniknie zapach stęchlizny.

Kobieta z czerwoną pomalowaną paznokciem dłonią ustawia program prania na białej pralce, w tle stos ręczników w beżowych i zielonych odcieniach, a także otwarte drzwi pralki. Artykuł o tym, jak ustawiać pralkę, aby pranie pięknie pachniało, przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock
  • Twoje pranie straciło świeży zapach, mimo użycia płynu? Prawdziwym problemem jest pralka, która z czasem gromadzi pleśń i osady.
  • Wiele nowoczesnych pralek posiada ukryty przycisk, który uruchamia specjalny program skutecznie usuwający brud.
  • Poznaj klucz do idealnie pachnącego prania! Odkryj ten przycisk, skuteczne domowe triki oraz zaskakującą metodę z kapsułką do zmywarki.

Wystarczy wcisnąć jeden przycisk w pralce. Odtąd pranie będzie pięknie pachnieć

Pralka to niewątpliwie jeden z najpotrzebniejszych sprzętów w każdym domu. Po prostu wrzucamy do niej brudne rzeczy, dodajemy detergent, ustawiamy preferowany program prania i uruchamiamy urządzenie, a po zakończeniu cyklu wyjmujemy czyste i pachnące pranie. Jednak z czasem nasze rzeczy po wyjęciu z pralki wcale nie pachną tak bajecznie. Wtedy większość z nas wlewa do szuflady coraz większą ilość płynu do płukania. A to spory błąd. Otóż jedną z najważniejszych zasad czystego prania jest nic innego, jak porządne wyczyszczenie pralki. To w niej gromadzi się wilgoć, która przyczynia się do powstawania pleśni i zapachu stęchlizny we wnętrzu urządzenia. W szufladzie i zakamarkach pralki odkładają się również resztki detergentów, które wpływają negatywnie nie tylko na efektywność prania i jego zapach, ale także na żywotność sprzętu. Mało kto wie, że jego pralka ma przycisk, który skutecznie usuwa brzydkie zapachy i brud, a pranie potem pięknie pachnie. Chodzi o program "czyszczenie pralki".

Czyszczenie pralki to podstawa. Dzięki temu pranie będzie czyste i pachnące

Nie jest żadną tajemnicą, że regularne i częste czyszczenie pralki to gwarancja czystego prania. Większość nowoczesnych urządzeń posiada już wbudowaną funkcję czyszczenia, dzięki której podczas cyklu usuwane są wszelkie zabrudzenia z bębna. Najczęściej na wyświetlaczu widoczny jest przycisk "czyszczenie pralki". Wystarczy go wcisnąć i ustawić zupełnie puste pranie, a podczas cyklu o wyższej temperaturze urządzenia samo usunie złogi detergentów i brudu z wnętrza. I nawet jeśli nasza pralka nie posiada takiej funkcji to można ją wyczyścić stosując domowe metody.

Czyszczenie pralki i jej elementów domowymi sposobami

Aby dokładnie wyczyścić pralkę, usunąć z niej pleśń i brzydki zapach należy działać kompleksowo. Zanim podejmiesz się czyszczenia bębna, wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej lub namoczyć ją w roztworze wody z octem. Nie wolno zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza. Należy też pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

Jak usunąć pleśń i zapach stęchlizny z pralki? 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyczyszczenie pralki i usunięcie z niej nieprzyjemnego zapachu stęchlizny jest wrzucenie jednej kapsułki od zmywarki bezpośrednio do bębna pralki. Następnie należy ustawić program prania na 90 stopni i poczekać aż się on skończy. To sprawdzony trik, który sprawi, że urządzenie będzie higienicznie czyste. Pamiętaj też o pozostawieniu otwartych drzwiczek, aby wnętrze urządzenia dobrze się osuszyło.

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