Wlej 2 szklanki do pralki w odpowiednie miejsce i nastaw 90 stopni. Sposób na czyszczenie pralki, który usunie wszystkie zabrudzenia, bakterie oraz pleśń

Wlej do to pralki i nastaw wysoką temperaturę

Jeżeli w Twojej pralce pojawiła się pleśń to najlepszym rozwiązaniem będzie ocet. To ekologiczny sposób, który doskonale wyczyści także kamień i usunie bakterie. Zapleśniałe elementy pralki przemywaj kilka razy w tygodniu mieszanką wody i octu. Najlepiej robić to szczoteczką do zębów. Możesz także wlać do komory na pranie ocet i włączyć puste pranie na temperaturze 90 stopni.

Genialny sposób na czyszczenie pralki. W ten sposób pozbędziesz się brzydkiego zapachu

W czyszczeniu pralki rewelacyjnie sprawdzi się tabletka do zmywarki. Wrzuć ją bezpośrednio do bębna i ustaw program piorący na min 60 stopni Celsjusza. W ten sposób pozbędziesz się brzydkich zapachów z pralki, a bęben będzie idealnie czysty.

Jak i kiedy czyścić pralkę?

Czyszczenie pralki powinno by wykonywane w miarę regularnie. Bez tego przestaje ona prać, a nasze ubrania po skończonym praniu brzydko pachną i mają plamy, których wcześniej nie było. Jeżeli czujesz ze swojej pralki niepokojący zapach to znak, że koniecznie trzeba ją wyczyścić. Pamiętaj, że w pralce na jej elementach zbiera się kamień, osiadają resztki proszku do prania, a niektóre jej części narażone się na wilgoć co sprzyja powstawaniu pleśni. Dlatego też regularne czyszczenie pralki do podstawa jej długiego działania.