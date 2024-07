Pocieram 1 tabletką przypalone żelazko. Po chwili wygląda jak nowe. Czyszczenie przypalonego żelazka

Jak powinno się prać w pralce? Prawie wszyscy popełniają ten podstawowy błąd przez co niszczą tkaniny. Myślałeś, że wiesz, jak prać w pralce. Może się okazać, że robisz to źle

Zaparz to w wodzie i podlewaj paprotkę. Dzięki temu liście paproci zyskają ciemnozielony kolor. Odżywka do paprotki na upały

Pocieram 1 tabletką przypalone żelazko. Po chwili wygląda jak nowe

Czasami wystarczy chwila nieuwagi lub ustawienie zbyt wysokiej temperatury, aby do stopy żelazka przywarł przypalony materiał. Z pewnością jednym z najgorszych rozwiązań w tej sytuacji jest pocieranie rozgrzanej jeszcze stopy żelazka szorstką gąbką. Tak nie tylko nie usuniemy zabrudzenia, ale możemy porysować i uszkodzić stopę. Czym zatem wyczyścić przypalone żelazko, aby go nie uszkodzić, ale też skutecznie usunąć spaleniznę? W takiej sytuacji ja zawsze sięgam do swojej apteczki, wyjmuję z niej popularny lek, który chyba większość z nas ma w domu. Chodzi o paracetamol i czyszczę nią przypalone żelazko. Jak to zrobić?

Czyszczenie przypalone żelazka. Sięgnij po paracetamol

Wyczyszczenie przypalonego żelazka ułatwi paracetamol. Ja jestem zachwycona efektami czyszczenia tym popularnym lekiem przeciwbólowym. Potrzebujesz kilku tabletek paracetamolu i pęsety. Jak wyczyścić przypalone żelazko paracetamolem? Rozgrzej je, a następnie pocieraj tabletką zabrudzone miejsca. Ślady będą znikać w mgnieniu oka, a żelazko będzie jak nowe.

Czym wyczyścić przypalone żelazko?

Oprócz wyżej opisanego sposobu na wyczyszczenie żelazka przy pomocy paracetamolu, można również zastosować inne domowe sposoby, które są równie skuteczne. Poczekaj aż żelazko całkowicie wystygnie. W tym czasie możesz przygotować pastę czyszczącą do przypalonego żelazka.Wymieszaj 2 łyżki sody oczyszczonej z 1 łyżką wody, tak aby powstała gęsta pasta sodowa. Nałóż ją na przypalone miejsca i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie delikatnie przecieraj wilgotną ściereczką z mikrofibry, aż spalenizna zacznie odchodzić.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.